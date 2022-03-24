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Сезон весенней охоты стартовал в Московской области - РИА Новости, 24.03.2022
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Новости Подмосковья
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Сезон весенней охоты стартовал в Московской области
Сезон весенней охоты стартовал в Московской области - РИА Новости, 24.03.2022
Сезон весенней охоты стартовал в Московской области
Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:15
2022-03-24T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона."Сезон охоты на селезня начинается с 20 марта и завершается 10 мая. А уже со второго апреля можно будет приступать к охоте на другие виды дичи. Я обращаюсь ко всем любителям охоты с просьбой четко соблюдать сроки и правила. Наши инспекторы госохотнадзора проследят за этим со своей стороны", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 2 апреля и продлится 10 календарных дней в 35 городских округах региона. Еще для 22 округов Подмосковья установлены аналогичные сроки с 9 апреля.
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московская область (подмосковье)
13:15 24.03.2022
 

Сезон весенней охоты стартовал в Московской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.
"Сезон охоты на селезня начинается с 20 марта и завершается 10 мая. А уже со второго апреля можно будет приступать к охоте на другие виды дичи. Я обращаюсь ко всем любителям охоты с просьбой четко соблюдать сроки и правила. Наши инспекторы госохотнадзора проследят за этим со своей стороны", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.
Сотрудники тепличного агрокомплекса за работой - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:46Новости Подмосковья
Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки
Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 2 апреля и продлится 10 календарных дней в 35 городских округах региона. Еще для 22 округов Подмосковья установлены аналогичные сроки с 9 апреля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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