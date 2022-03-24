https://ria.ru/20220324/okhota-1779842104.html

Сезон весенней охоты стартовал в Московской области

Сезон весенней охоты стартовал в Московской области - РИА Новости, 24.03.2022

Сезон весенней охоты стартовал в Московской области

Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:15

2022-03-24T13:15

2022-03-24T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона."Сезон охоты на селезня начинается с 20 марта и завершается 10 мая. А уже со второго апреля можно будет приступать к охоте на другие виды дичи. Я обращаюсь ко всем любителям охоты с просьбой четко соблюдать сроки и правила. Наши инспекторы госохотнадзора проследят за этим со своей стороны", - приводятся слова главы ведомства Тихона Фирсова.Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 2 апреля и продлится 10 календарных дней в 35 городских округах региона. Еще для 22 округов Подмосковья установлены аналогичные сроки с 9 апреля.

https://ria.ru/20220317/agrarii-1778697118.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)