Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными" - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779769525.html
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными" - РИА Новости, 24.03.2022
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"
Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:01
2022-03-24T01:01
в мире
владимир путин
йошка фишер
россия
сербия
вооруженные силы рф
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии."Как они говорили — предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были "сопутствующие потери" и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже", — указал Вучич.По его словам, малые народы – "всегда жертвы". "Когда говорите о больших, то у них мораль, принципы и ценности, о которых они постоянно говорят, вообще не существуют. Если бы существовали, возник бы вопрос – почему не бомбите тех, кто больше, которые вам делали намного хуже, чем мы малые, но они не хотят, потому что большие могут ответить", — отметил сербский лидер.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/zapad-1779606849.html
https://ria.ru/20220322/serbiya-1779446106.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_0a0227e7bae25ad141d882b28aaabbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, йошка фишер, россия, сербия, вооруженные силы рф, оон, нато, александр вучич
01:01 24.03.2022
 
Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"

Вучич: обвинения Запада в адрес России глупые, потому что НАТО бомбила Сербию в 1999 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.
Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.

"Вы не можете вернуть человеческие жизни: 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии, жизни 82 детей, гражданских жертв, наших военных и полицейских, которые не совершили агрессию на какую-либо страну. Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы", — заявил президент Сербии.

"Как они говорили — предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были "сопутствующие потери" и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже", — указал Вучич.
По его словам, малые народы – "всегда жертвы". "Когда говорите о больших, то у них мораль, принципы и ценности, о которых они постоянно говорят, вообще не существуют. Если бы существовали, возник бы вопрос – почему не бомбите тех, кто больше, которые вам делали намного хуже, чем мы малые, но они не хотят, потому что большие могут ответить", — отметил сербский лидер.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 12:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:18
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии
 
В миреВладимир ПутинЙошка ФишерРоссияСербияВооруженные силы РФООННАТОАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала