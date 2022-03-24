https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779769525.html

Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"

Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными" - РИА Новости, 24.03.2022

Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:01

2022-03-24T01:01

2022-03-24T01:01

в мире

владимир путин

йошка фишер

россия

сербия

вооруженные силы рф

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии."Как они говорили — предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были "сопутствующие потери" и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже", — указал Вучич.По его словам, малые народы – "всегда жертвы". "Когда говорите о больших, то у них мораль, принципы и ценности, о которых они постоянно говорят, вообще не существуют. Если бы существовали, возник бы вопрос – почему не бомбите тех, кто больше, которые вам делали намного хуже, чем мы малые, но они не хотят, потому что большие могут ответить", — отметил сербский лидер.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/zapad-1779606849.html

https://ria.ru/20220322/serbiya-1779446106.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, йошка фишер, россия, сербия, вооруженные силы рф, оон, нато, александр вучич