Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными"
Вучич: обвинения Запада в адрес России глупые, потому что НАТО бомбила Сербию в 1999 году
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.
Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.
"Вы не можете вернуть человеческие жизни: 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии, жизни 82 детей, гражданских жертв, наших военных и полицейских, которые не совершили агрессию на какую-либо страну. Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы", — заявил президент Сербии.
"Как они говорили — предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были "сопутствующие потери" и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже", — указал Вучич.
По его словам, малые народы – "всегда жертвы". "Когда говорите о больших, то у них мораль, принципы и ценности, о которых они постоянно говорят, вообще не существуют. Если бы существовали, возник бы вопрос – почему не бомбите тех, кто больше, которые вам делали намного хуже, чем мы малые, но они не хотят, потому что большие могут ответить", — отметил сербский лидер.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.