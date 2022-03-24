https://ria.ru/20220324/obstrely-1779892013.html

Украинские войска обстреляли из "Градов" два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за три часа обстреляли Озеряновку и Михайловку в Донецкой народной республике, в том числе, из "Града", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:43

2022-03-24T16:43

2022-03-24T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли Озеряновку и Михайловку в Донецкой народной республике, в том числе, из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.10 ... населенный пункт Озеряновка: выпущено семь ракет из БМ-21 ”Град”; 16.05 ... населенный пункт Михайловка: выпущено сто ракет из БМ-21 ”Град”; 16.25 ... населенный пункт Озеряновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 ”Град”, 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованного в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр