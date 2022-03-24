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Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Макеевка в Донецкой народной республике, применив ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:37
2022-03-24T21:37
2022-03-24T21:48
в мире
донецкая народная республика
сцкк
макеевка
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Макеевка в Донецкой народной республике, применив ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 20.20, по Макеевке было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".Ранее в четверг представительство уже фиксировало обстрел по Макеевке - украинские войска в 11.40 обстреляли населенный пункт, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/obmen-1779943282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, россия, вооруженные силы рф, украина
21:37 24.03.2022 (обновлено: 21:48 24.03.2022)
Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"