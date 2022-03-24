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Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"

Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града" - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские военные обстреляли Макеевку из "Града"

Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Макеевка в Донецкой народной республике, применив ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:37

2022-03-24T21:37

2022-03-24T21:48

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Макеевка в Донецкой народной республике, применив ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 20.20, по Макеевке было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".Ранее в четверг представительство уже фиксировало обстрел по Макеевке - украинские войска в 11.40 обстреляли населенный пункт, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/obmen-1779943282.html

https://ria.ru/20220324/polsha-1779933681.html

донецкая народная республика

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, россия, вооруженные силы рф, украина