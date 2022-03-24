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Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/obstrel-1779939918.html
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.03.2022
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:21
2022-03-24T20:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
петровский район
сцкк
днр
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы по адресу улица Лозовая, 88, в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже стало известно, что еще один мирный житель пострадал в четверг при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одного мирного жителя - мужчины, 1971 года рождения, в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) Петровского района Донецка", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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в мире, россия, петровский район, сцкк, днр, ситуация в днр и лнр, украина
20:21 24.03.2022
 
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

ДНР в СЦКК: двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы по адресу улица Лозовая, 88, в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Позже стало известно, что еще один мирный житель пострадал в четверг при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще одного мирного жителя - мужчины, 1971 года рождения, в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) Петровского района Донецка", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияПетровский районСЦККДНРСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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