https://ria.ru/20220324/obstrel-1779929075.html
Украинские войска выпустили по ДНР 295 снарядов и мин
Украинские войска выпустили по ДНР 295 снарядов и мин - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска выпустили по ДНР 295 снарядов и мин
Украинские войска в четверг выпустили 295 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 12... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:13
2022-03-24T19:13
2022-03-24T19:28
в мире
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили 295 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 12 населенных пунктов республики, заявила народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил 295 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 12 населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии семеро мирных жителей, в том числе один ребенок, получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.Согласно заявлению, были повреждены 12 жилых домов и пять объектов инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779908493.html
https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина
19:13 24.03.2022 (обновлено: 19:28 24.03.2022)
Украинские войска выпустили по ДНР 295 снарядов и мин
Народная милиция ДНР: украинские войска выпустили по Донбассу 295 снарядов и мин