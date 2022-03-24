https://ria.ru/20220324/obstrel-1779928685.html

Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР

Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, произведено 70 выстрелов из БМП-2, сообщает представительство РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:10

2022-03-24T19:10

2022-03-24T19:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4ee2bc9242a57d441ecd85ff326b8ccd.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, произведено 70 выстрелов из БМП-2, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика