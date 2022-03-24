Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/obstrel-1779928685.html
Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР
Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, произведено 70 выстрелов из БМП-2, сообщает представительство РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:10
2022-03-24T19:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4ee2bc9242a57d441ecd85ff326b8ccd.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, произведено 70 выстрелов из БМП-2, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_fe802f6861aa7f8ae440eecdf483fa63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:10 24.03.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Озеряновка в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли поселок Озеряновка

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, произведено 70 выстрелов из БМП-2, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.05 - населенный пункт Троицкое – населенный пункт Озеряновка, произведено 70 выстрелов из БМП-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Задержание украинской диверсионной группы под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионную группу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала