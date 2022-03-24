https://ria.ru/20220324/nebenzya-1779954082.html

Небензя напомнил, что НАТО сбросила на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки

Небензя напомнил, что НАТО сбросила на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки - РИА Новости, 24.03.2022

Небензя напомнил, что НАТО сбросила на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки

Страны НАТО в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки, в тротиловом эквиваленте это в 5 раз превышает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:58

2022-03-24T21:58

2022-03-24T21:59

в мире

сербия

нато

оон

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

ООН, 24 мар – РИА Новости. Страны НАТО в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки, в тротиловом эквиваленте это в 5 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1949 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании ГА ООН."Сегодня упоминалось 24 марта как месяц с начала специальной военной операции (РФ на Украине – ред.). Есть еще одна годовщина. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали вооруженную агрессию против союзной республики Югославии, которая продолжалась 78 дней и ночей", - сказал Небензя.По его словам, силы альянса осуществили более 35 тысяч боевых вылетов, выпустили около 3 тысяч крылатых ракет, сбросили более 10 тысяч тонн взрывчатки. "В тротиловом эквиваленте это в 5 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американскими военными на Хиросиму в 1949 году. В результате бомбардировок погибли свыше 2 тысяч сербов, в том числе дети, женщины и люди преклонного возраста", - отметил постпред.Позже, как сказал Небензя, их цинично назовут "сопутствующим ущербом"."Оказались разрушены тысячи гражданских объектов в десятках городов, а автономный край Косово был силой отторгнут от страны. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года. Такой вот трагический вклад в европейскую историю внес, как они себя называют, "сугубо оборонительный блок НАТО", - добавил он.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220317/mir-1778720434.html

https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сербия, нато, оон, василий небензя