21:58 24.03.2022 (обновлено: 21:59 24.03.2022)
Небензя напомнил, что НАТО сбросила на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки
Небензя: НАТО в ходе бомбардировок сбросила на Югославию более 10 тысяч тонн взрывчатки
Василий Небензя
ООН, 24 мар – РИА Новости. Страны НАТО в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки, в тротиловом эквиваленте это в 5 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1949 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании ГА ООН.
По его словам, силы альянса осуществили более 35 тысяч боевых вылетов, выпустили около 3 тысяч крылатых ракет, сбросили более 10 тысяч тонн взрывчатки. "В тротиловом эквиваленте это в 5 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американскими военными на Хиросиму в 1949 году. В результате бомбардировок погибли свыше 2 тысяч сербов, в том числе дети, женщины и люди преклонного возраста", - отметил постпред.
Позже, как сказал Небензя, их цинично назовут "сопутствующим ущербом".
"Оказались разрушены тысячи гражданских объектов в десятках городов, а автономный край Косово был силой отторгнут от страны. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года. Такой вот трагический вклад в европейскую историю внес, как они себя называют, "сугубо оборонительный блок НАТО", - добавил он.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.