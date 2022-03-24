https://ria.ru/20220324/nato-1779903703.html

Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону

Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.03.2022

Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону

Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:28

2022-03-24T17:28

2022-03-24T18:10

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе."Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220324/nato-1779884789.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, украина, россия