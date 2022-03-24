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Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.03.2022
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Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону
Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону
Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе. РИА Новости, 24.03.2022
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе."Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", - говорится в документе.
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в мире, нато, украина, россия
17:28 24.03.2022 (обновлено: 18:10 24.03.2022)
 
Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону

Лидеры НАТО решили увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины

© REUTERS / Henry Nicholls/PoolЛидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе. 24 марта 2022
Лидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls/Pool
Лидеры G7 во время совместного фотографирования на саммите НАТО в Брюсселе. 24 марта 2022
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО согласились увеличить расходы на оборону на фоне кризиса вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам саммита стран блока в Брюсселе.
"Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", - говорится в документе.
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