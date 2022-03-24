https://ria.ru/20220324/lisy-1780081140.html
ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы
ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы - РИА Новости, 25.03.2022
ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы
Избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заделанные сетками лазы, а в некоторых случаях - глухие заборы, а также регулярные обходы территории и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T15:40
2022-03-24T15:40
2022-03-25T15:29
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заделанные сетками лазы, а в некоторых случаях - глухие заборы, а также регулярные обходы территории и видеонаблюдение, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в последнее время лисы все чаще стали появляться на территории жилых застроек Москвы. Одни приходят в поисках дополнительных источников еды, другие – чтобы вывести потомство.Лисы способы быстро ассимилироваться в любых приемлемых условиях, подчеркнули специалисты департамента, которые проводят мониторинг обитания диких животных в городе. С наступлением весны лисы ищут места для выведения потомства - как правило, в укромных местах, в том числе на территории медицинских и образовательных учреждений, в подвальных помещениях и хозяйственных постройках. Согласно ветеринарно-санитарному законодательству, это недопустимо, напомнили в департаменте.Отлов взрослых животных – очень трудоемкий процесс, отметили в департаменте. В случае успешного отлова лис, наиболее ассимилированных в жилой застройке, специалисты переселяют их в отдаленные лесные массивы.При встрече с дикими животными специалисты не рекомендуют вступать с ними в контакт, кормить и выполнять какие-либо действия по их приручению. У дикого животного должен сохраняться определенный психологический барьер по отношению к человеку, подчеркнули в департаменте.При возникновении ситуаций, которые связаны с дикими животными и требуют вмешательства человека, можно обратиться по телефону единой справочной службы мэрии Москвы.
https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дикие животные
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заделанные сетками лазы, а в некоторых случаях - глухие заборы, а также регулярные обходы территории и видеонаблюдение, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что в последнее время лисы все чаще стали появляться на территории жилых застроек Москвы
. Одни приходят в поисках дополнительных источников еды, другие – чтобы вывести потомство.
Лисы способы быстро ассимилироваться в любых приемлемых условиях, подчеркнули специалисты департамента, которые проводят мониторинг обитания диких животных в городе. С наступлением весны лисы ищут места для выведения потомства - как правило, в укромных местах, в том числе на территории медицинских и образовательных учреждений, в подвальных помещениях и хозяйственных постройках. Согласно ветеринарно-санитарному законодательству, это недопустимо, напомнили в департаменте.
"Чтобы минимизировать число случаев обитания лис в жилой застройке, балансодержатели территорий и объектов должны предпринимать ряд превентивных мер. Все пути, лазы должны быть защищены мелкоячеистой металлической сеткой, а в некоторых случаях требуется "глухое" ограждение. Кроме того, сотрудники охраны или уполномоченные лица от администрации объектов периодически должны проводить обходы территорий, а также контролировать ситуацию при помощи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Отлов взрослых животных – очень трудоемкий процесс, отметили в департаменте. В случае успешного отлова лис, наиболее ассимилированных в жилой застройке, специалисты переселяют их в отдаленные лесные массивы.
При встрече с дикими животными специалисты не рекомендуют вступать с ними в контакт, кормить и выполнять какие-либо действия по их приручению. У дикого животного должен сохраняться определенный психологический барьер по отношению к человеку, подчеркнули в департаменте.
При возникновении ситуаций, которые связаны с дикими животными и требуют вмешательства человека, можно обратиться по телефону единой справочной службы мэрии Москвы.