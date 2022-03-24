https://ria.ru/20220324/lisy-1780081140.html

ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы

ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы - РИА Новости, 25.03.2022

ДПиООС: избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заборы

Избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заделанные сетками лазы, а в некоторых случаях - глухие заборы, а также регулярные обходы территории и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-24T15:40

2022-03-24T15:40

2022-03-25T15:29

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москва

дикие животные

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Избежать появления лис в жилых зонах Москвы помогут заделанные сетками лазы, а в некоторых случаях - глухие заборы, а также регулярные обходы территории и видеонаблюдение, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в последнее время лисы все чаще стали появляться на территории жилых застроек Москвы. Одни приходят в поисках дополнительных источников еды, другие – чтобы вывести потомство.Лисы способы быстро ассимилироваться в любых приемлемых условиях, подчеркнули специалисты департамента, которые проводят мониторинг обитания диких животных в городе. С наступлением весны лисы ищут места для выведения потомства - как правило, в укромных местах, в том числе на территории медицинских и образовательных учреждений, в подвальных помещениях и хозяйственных постройках. Согласно ветеринарно-санитарному законодательству, это недопустимо, напомнили в департаменте.Отлов взрослых животных – очень трудоемкий процесс, отметили в департаменте. В случае успешного отлова лис, наиболее ассимилированных в жилой застройке, специалисты переселяют их в отдаленные лесные массивы.При встрече с дикими животными специалисты не рекомендуют вступать с ними в контакт, кормить и выполнять какие-либо действия по их приручению. У дикого животного должен сохраняться определенный психологический барьер по отношению к человеку, подчеркнули в департаменте.При возникновении ситуаций, которые связаны с дикими животными и требуют вмешательства человека, можно обратиться по телефону единой справочной службы мэрии Москвы.

https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html

https://ria.ru/20220318/pervotsvety-1779276930.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дикие животные