https://ria.ru/20220324/lekarstva-1779958402.html

В Татарстане сформировали запас лекарств на несколько месяцев

В Татарстане сформировали запас лекарств на несколько месяцев - РИА Новости, 24.03.2022

В Татарстане сформировали запас лекарств на несколько месяцев

Запас лекарств в Татарстане сформирован на несколько месяцев, зарубежные фармацевтические компании не уходят с российского рынка, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:32

2022-03-24T22:32

2022-03-24T22:32

республика татарстан

здоровье - общество

россия

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Запас лекарств в Татарстане сформирован на несколько месяцев, зарубежные фармацевтические компании не уходят с российского рынка, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева."Что касается обеспечения лечебных учреждений, лекарственных препаратов более чем на 3,5 миллиарда рублей на нашем государственном предприятии "Таттехмедфарм" мы имеем для обеспечения лечебных учреждений. Кроме того, в самих лечебных учреждениях имеются запасы от 1 до 3 месяцев в каждом… В "Таттехмедфарм" это порядка 4,5 месяца", - сказала Яркаева журналистам.Замминистра подчеркнула, что санкции в отношении лекарственных препаратов для РФ не вводились, а на федеральном уровне принят большой пакет мер, в том числе превентивного характера, для того, чтобы не допустить исчезновения препаратов с рынка."На сегодняшний день ни одна из зарубежных компаний, в том числе транснациональных, известных, выпускающих самые инновационные препараты, не заявила о том, что уходит с рынка России из-за санкций. Более того, ряд компаний… обратились к нам с письмами о том, что они будут продолжать поставки в Россию жизненно важных препаратов", - отметила она.По словам Яркаевой, аналогичная ситуация складывается и с лекарствами для обеспечения пациентов по льготным программам и продаж в аптеках. Обеспеченность лекарствами составляет от 3 месяцев и выше. Сейчас, по ее информации, по ранее заключенным контрактам с поставщиками прорабатывается возможность ускорения поставок, и некоторые из них готовы осуществить поставки раньше срока. Параллельно ведется закупка препаратов на второе полугодие.Отсутствие некоторых препаратов в аптеках на данном этапе Яркаева связала с возросшим ажиотажным спросом и выстраиванием новых логистических цепочек.

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779739475.html

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779275816.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, россия, республика татарстан (татарстан), общество