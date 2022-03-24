Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/lavrov-1779939459.html
Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова
Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 24.03.2022
Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:18
2022-03-24T20:18
в мире
сергей лавров
москва
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779614795_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_ea4f59d7187e9076da5cf89191fbcad3.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову."Двадцать четвертого марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял специального представителя Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, прибывшего в Москву для проведения консультаций по курируемой проблематике", - отметили в МИД."Состоялся обмен мнениями об обстановке в регионе Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню российско-китайской координации в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение не ослаблять совместных усилий по поиску мер политико-дипломатического урегулирования, отвечающего интересам всех вовлеченных сторон", - добавили в министерстве.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.Как заявили в правительстве Японии, Северная Корея могла испытать межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
https://ria.ru/20220324/kitay-1779920942.html
https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779614795_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_831c3b74565476a73cb508b925eb0e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, москва, китай
20:18 24.03.2022
 
Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова

Лавров обсудил со спецпредставителем КНР в Москве проблемы Корейского полуострова

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову.
"Двадцать четвертого марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял специального представителя Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, прибывшего в Москву для проведения консультаций по курируемой проблематике", - отметили в МИД.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации
"Состоялся обмен мнениями об обстановке в регионе Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню российско-китайской координации в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение не ослаблять совместных усилий по поиску мер политико-дипломатического урегулирования, отвечающего интересам всех вовлеченных сторон", - добавили в министерстве.
Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.
Как заявили в правительстве Японии, Северная Корея могла испытать межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.
Корабли в порту города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:37
В Пекине заявили, что ничто не помешает Китаю воссоединиться с Тайванем
 
В миреСергей ЛавровМоскваКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала