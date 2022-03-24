https://ria.ru/20220324/lavrov-1779939459.html

Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова

Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова - РИА Новости, 24.03.2022

Лавров обсудил со спецпредставителем КНР проблемы Корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:18

2022-03-24T20:18

2022-03-24T20:18

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову."Двадцать четвертого марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял специального представителя Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, прибывшего в Москву для проведения консультаций по курируемой проблематике", - отметили в МИД."Состоялся обмен мнениями об обстановке в регионе Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню российско-китайской координации в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение не ослаблять совместных усилий по поиску мер политико-дипломатического урегулирования, отвечающего интересам всех вовлеченных сторон", - добавили в министерстве.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.Как заявили в правительстве Японии, Северная Корея могла испытать межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779920942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сергей лавров, москва, китай