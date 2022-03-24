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В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 24.03.2022
В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"
Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:22
2022-03-24T11:22
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф.Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области во вторник стало превышение углекислого газа при ремонтных работах. В центр охраны здоровья шахтеров на обследование были доставлены 12 горняков. Позже медики заявили, что острого отравления метаном и угарным газом у госпитализированных нет. В среду 11 горняков были выписаны.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:22 24.03.2022
 
В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"

Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Полицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф.
Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области во вторник стало превышение углекислого газа при ремонтных работах. В центр охраны здоровья шахтеров на обследование были доставлены 12 горняков. Позже медики заявили, что острого отравления метаном и угарным газом у госпитализированных нет. В среду 11 горняков были выписаны.
"Сегодня, 24 марта, сотрудник шахты "Листвяжная", пострадавший при аварийной ситуации, произошедшей 22 марта, и находившийся под наблюдением врачей в Центре охраны здоровья шахтеров, был выписан из медучреждения", – говорится в сообщении центра медицины катастроф.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 09:57В России
В Кузбассе назвали предварительную причину эвакуации шахтеров "Листвяжной"
 
Кемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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