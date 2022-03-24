В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"
Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф.
Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области во вторник стало превышение углекислого газа при ремонтных работах. В центр охраны здоровья шахтеров на обследование были доставлены 12 горняков. Позже медики заявили, что острого отравления метаном и угарным газом у госпитализированных нет. В среду 11 горняков были выписаны.
"Сегодня, 24 марта, сотрудник шахты "Листвяжная", пострадавший при аварийной ситуации, произошедшей 22 марта, и находившийся под наблюдением врачей в Центре охраны здоровья шахтеров, был выписан из медучреждения", – говорится в сообщении центра медицины катастроф.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.