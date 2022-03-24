https://ria.ru/20220324/kuzbass-1779811424.html

В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 24.03.2022

В Кузбассе выписали последнего из пострадавших на шахте "Листвяжная"

Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:22

2022-03-24T11:22

2022-03-24T11:22

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Медики выписали последнего из пострадавших на шахте "Листяжная" в Кузбассе горняков, сообщил региональный центр медицины катастроф.Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области во вторник стало превышение углекислого газа при ремонтных работах. В центр охраны здоровья шахтеров на обследование были доставлены 12 горняков. Позже медики заявили, что острого отравления метаном и угарным газом у госпитализированных нет. В среду 11 горняков были выписаны.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779387952.html

кемеровская область

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе