11:02 24.03.2022 (обновлено: 11:41 24.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 4540 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 25 387 новых случаев COVID-19
Медицинский работник
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более четырех с половиной тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 4540 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 5109 человек. Рост показателя отмечается в 35 регионах, снижение — в 47, в трех ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 25 387 (вчера было 26 826). Умерли за сутки 418 человек (днем ранее — 429), выписались после лечения — 66 476.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 690 008 человек, 366 220 их них спасти не удалось. Вылечились 16 483 898 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 1279 (госпитализировали 170 человек) и Свердловской области — 1254 (в больницы попали 113). В Москве прибавилось 1163 случая, лечиться в стационарах будет 191 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 472 миллиона зараженных, шесть миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.