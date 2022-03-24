https://ria.ru/20220324/koronavirus-1779806715.html

В России за сутки госпитализировали 4540 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4540 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2022

В России за сутки госпитализировали 4540 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более четырех с половиной тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:02

2022-03-24T11:02

2022-03-24T11:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более четырех с половиной тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 4540 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 5109 человек. Рост показателя отмечается в 35 регионах, снижение — в 47, в трех ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 25 387 (вчера было 26 826). Умерли за сутки 418 человек (днем ранее — 429), выписались после лечения — 66 476.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 690 008 человек, 366 220 их них спасти не удалось. Вылечились 16 483 898 пациентов.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 1279 (госпитализировали 170 человек) и Свердловской области — 1254 (в больницы попали 113). В Москве прибавилось 1163 случая, лечиться в стационарах будет 191 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 472 миллиона зараженных, шесть миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/omikron-1779810612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19