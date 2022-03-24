https://ria.ru/20220324/kontakty-1779838853.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном
Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:04
2022-03-24T13:04
2022-03-24T13:18
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных РФ с Пентагоном."Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды", - сказал Песков журналистам.За деталями и информацией о существовании специального канала связи между военными РФ и США он рекомендовал обратиться в министерство обороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков
13:04 24.03.2022 (обновлено: 13:18 24.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном
Песков о взаимодействии российских военных с Пентагоном: контакты между ведомствами важны