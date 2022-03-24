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В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном
Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:04
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в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных РФ с Пентагоном."Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды", - сказал Песков журналистам.За деталями и информацией о существовании специального канала связи между военными РФ и США он рекомендовал обратиться в министерство обороны.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
13:04 24.03.2022 (обновлено: 13:18 24.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном

Песков о взаимодействии российских военных с Пентагоном: контакты между ведомствами важны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных РФ с Пентагоном.
"Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды", - сказал Песков журналистам.
За деталями и информацией о существовании специального канала связи между военными РФ и США он рекомендовал обратиться в министерство обороны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет, сообщили СМИ
 
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