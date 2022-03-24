https://ria.ru/20220324/kontakty-1779838853.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном

В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном - РИА Новости, 24.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о контактах российских военных с Пентагоном

Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:04

2022-03-24T13:04

2022-03-24T13:18

в мире

россия

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии военных РФ с Пентагоном."Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды", - сказал Песков журналистам.За деталями и информацией о существовании специального канала связи между военными РФ и США он рекомендовал обратиться в министерство обороны.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779604861.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сша, дмитрий песков