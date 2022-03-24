https://ria.ru/20220324/konferentsiya-1779888808.html

Конференция "Будущее рынка устойчивого финансирования" пройдет 30 марта

Конференция "Будущее рынка устойчивого финансирования" пройдет 30 марта - РИА Новости, 24.03.2022

Конференция "Будущее рынка устойчивого финансирования" пройдет 30 марта

30 марта 2022 года состоится II ежегодная конференция "Будущее рынка устойчивого финансирования", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:33

2022-03-24T16:33

2022-03-24T16:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 мар - Пресс-служба АО "Эксперт РА". 30 марта 2022 года состоится II ежегодная конференция "Будущее рынка устойчивого финансирования", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения".Дата и время проведения: 30 марта 2022 года, 9:30 – 15:00 (офлайн). Место проведения: Swissоtel Красные Холмы.2021 год многие эксперты окрестили годом ESG. Объем зарубежных выпусков зеленых и социальных бондов составил почти 800 млрд евро, показав прирост в 90%. Для России этот год также оказался плодотворным: состоялись первые выпуски "зеленых" государственных облигаций, переходных облигаций, начал формироваться greenium, а рынок вырос более чем в 2 раза почти до 290 млрд руб. Однако введение санкций против российской экономики и финансового рынка вызывают опасения в сохранении перспектив развития локального ESG-рынка.Тем не менее появление национальной таксономий зеленых и адаптационных проектов, собственного методологического центра и сформированный рынком опыт размещений последних 2 лет, которые были признаны международными экспертными сообществами, позволяют сформировать системный подход к финансированию российских проектов устойчивого развития, а также стать фундаментом для дальнейшего развития в национальном векторе. Успешный выпуск первых переходных облигаций открывает дорогу к ESG-финансированию компаниям из традиционных отраслей. Но вместе с этим остается важным поддержка эмитентов и инвесторского спроса на устойчивые инструменты поскольку участники по-прежнему ищут экономических выгод и поддержки после введенных санкций.Эксперты обсудят итоги 2021 года на рынке ответственных финансов в РФ, прокомментируют изменения в национальном регулировании и инфраструктуре и важность локальной ESG повестки в условиях санкций. Спикеры и гости мероприятия поделятся мнениями относительно новых приоритетов импакт-инвестирования, расскажут о переходных облигациях – как возможностях для сырьевых и "традиционных" компаний. На повестке дня тема развития рынка ESG рейтингов в виде формирования единой системы координат.Мероприятие для возрастной категории +18.Аудитория: представители Госдумы, Минэкономразвития, ВЭБ, управляющих компаний, инвестбанков, эмитентов из сектора устойчивого развития, юридических и экологических консультантов, СМИ. Всего свыше 150 делегатов.Регистрация.Контакты: По вопросам участия - Мариам Яндиева, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3480) Email; Клаз Арсений, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3481), Email; По вопросам программы - Юлия Барыбина +7 (495) 225-34-44 (доб. 3478), Email.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы