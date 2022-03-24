https://ria.ru/20220324/konferentsiya-1779831428.html
Участники "Маркетплейсы-2022" обсудят торговлю на виртуальных площадках
Участники "Маркетплейсы-2022" обсудят торговлю на виртуальных площадках - РИА Новости, 24.03.2022
Участники "Маркетплейсы-2022" обсудят торговлю на виртуальных площадках
25-26 апреля состоится масштабная конференция российского бизнеса на маркетплейсах, участники которой поделятся решениями для торговли на виртуальных площадках... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:37
2022-03-24T12:37
2022-03-24T12:37
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 мар - Пресс-служба "Технократ". 25-26 апреля состоится масштабная конференция российского бизнеса на маркетплейсах, участники которой поделятся решениями для торговли на виртуальных площадках в условиях действующих ограничений и импортозамещения. Спикерами мероприятия станут ТОП-менеджеры лидирующих компаний сферы онлайн торговых площадок: Денис Алферов, заместитель директора департамента GR Wildberries; Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия; Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом "Сбермегамаркет" и другие*.Организатор события: "Технократ" - организаторы деловых конференций для бизнеса в числе которых: мультиформатные события TECH WEEK, BlockchainWeek-2020, конференция для ритейла Retail Digital.- Первая деловая конференция "Маркетплейсы" состоялась в ноябре прошлого года и мы увидели потребность повторить событие. "Маркетплейсы-2022" - место встречи участников рынка виртуальных торговых площадок России. Также, как и на TECH WEEK, на этой конференции будет много профессионального контента - мастер-классов, площадок для нетворкинга и обмена опытом. Во многом мы ориентируемся на формат фестивалей, поскольку считаем, что офлайн-мероприятия, в том числе и офлайн-образование, к которому мы себя относим, должны двигаться в сторону edutainment’а, то есть сочетанию обучения и развлечения. Это идеальная среда для бизнес-знакомств, поиска подрядчиков и клиентов, полезных инсайтов, - прокомментировал генеральный директор компании "Технократ" Олег Петряшев.Программа конференции 25-26 апреля: Мультиформатная конференция (6 тематических потоков); Выставка сервисов для маркетплейсов (30 новейших сервисов для работы); Менторская гостиная (Индивидуальная 30-минутная сессия с разбором кейсов экспертами); Speed Networking(Бизнес-общение в формате Speed Dating; 10 полезных знакомств за 30 минут); AfterParty (Завершение деловой программы, закрытое мероприятие, где соберутся ТОП-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения); Лаундж-зона со спикерами (Зона отдыха и общения участников и спикеров - Только для премиум-билетов); Митап (Закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомимся с топовыми участниками конференции, общаемся на актуальные темы, обмениваемся опытом и полезными контактами. *Только для премиум-билетов); Практикум (Участники конференции разработают план внедрения новых знаний в бизнес вместе со спикерами конференции); Обучающий день (День интенсива: мастермайнд в мини-группах и 3 обучающих 1,5-часовых воркшопа, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса).Событие проходит при поддержке: Anabar, Best2Pay, Модуль банк, PaygineМесто проведения конференции: "Технополис", г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13Подробная информация о событии и аккредитация СМИ: по ссылкеСтать партнером конференции: press@technokrat.moscow*Мероприятие для возрастной категории 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 24 мар - Пресс-служба "Технократ". 25-26 апреля состоится масштабная конференция российского бизнеса на маркетплейсах, участники которой поделятся решениями для торговли на виртуальных площадках в условиях действующих ограничений и импортозамещения. Спикерами мероприятия станут ТОП-менеджеры лидирующих компаний сферы онлайн торговых площадок: Денис Алферов, заместитель директора департамента GR Wildberries; Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия; Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом "Сбермегамаркет" и другие*.
Организатор события: "Технократ" - организаторы деловых конференций для бизнеса в числе которых: мультиформатные события TECH WEEK, BlockchainWeek-2020, конференция для ритейла Retail Digital.
- Первая деловая конференция "Маркетплейсы" состоялась в ноябре прошлого года и мы увидели потребность повторить событие. "Маркетплейсы-2022" - место встречи участников рынка виртуальных торговых площадок России. Также, как и на TECH WEEK, на этой конференции будет много профессионального контента - мастер-классов, площадок для нетворкинга и обмена опытом. Во многом мы ориентируемся на формат фестивалей, поскольку считаем, что офлайн-мероприятия, в том числе и офлайн-образование, к которому мы себя относим, должны двигаться в сторону edutainment’а, то есть сочетанию обучения и развлечения. Это идеальная среда для бизнес-знакомств, поиска подрядчиков и клиентов, полезных инсайтов, - прокомментировал генеральный директор компании "Технократ" Олег Петряшев.
Программа конференции 25-26 апреля: Мультиформатная конференция (6 тематических потоков); Выставка сервисов для маркетплейсов (30 новейших сервисов для работы); Менторская гостиная (Индивидуальная 30-минутная сессия с разбором кейсов экспертами); Speed Networking(Бизнес-общение в формате Speed Dating; 10 полезных знакомств за 30 минут); AfterParty (Завершение деловой программы, закрытое мероприятие, где соберутся ТОП-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения); Лаундж-зона со спикерами (Зона отдыха и общения участников и спикеров - Только для премиум-билетов); Митап (Закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомимся с топовыми участниками конференции, общаемся на актуальные темы, обмениваемся опытом и полезными контактами. *Только для премиум-билетов); Практикум (Участники конференции разработают план внедрения новых знаний в бизнес вместе со спикерами конференции); Обучающий день (День интенсива: мастермайнд в мини-группах и 3 обучающих 1,5-часовых воркшопа, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса).
Событие проходит при поддержке: Anabar, Best2Pay, Модуль банк, Paygine
Место проведения конференции: "Технополис", г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13
Подробная информация о событии и аккредитация СМИ: по ссылке
Стать партнером конференции: press@technokrat.moscow
*Мероприятие для возрастной категории 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.