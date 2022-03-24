https://ria.ru/20220324/kitay-1779920942.html
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации - РИА Новости, 24.03.2022
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации
Заявления о том, что Китай заранее знал и молчал о том, что Россия готовит спецоперацию на Украине, ложь: Пекин решительно выступает против подобных попыток... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:38
2022-03-24T18:38
2022-03-24T19:39
в мире
россия
китай
сша
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Заявления о том, что Китай заранее знал и молчал о том, что Россия готовит спецоперацию на Украине, ложь: Пекин решительно выступает против подобных попыток очернить КНР, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Он подчеркнул, что это все попытки переложить вину и очернить Китай, "китайская сторона выражает резкое недовольство и решительно выступает против".Представитель ведомства добавил, что украинский вопрос имеет сложную историю и текущую ситуацию, развитие которой до нынешнего состояния обусловлено совместным влиянием целого комплекса различных факторов, при этом он подчеркнул, что для всех очевидно, что является инициатором этого кризиса."Китай считает, что для урегулирования нынешнего кризиса следует придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать принцип неделимости безопасности и законные интересы в сфере безопасности вовлеченных сторон, необходимо настаивать на мирном урегулировании конфликта путем диалога и переговоров", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, китай, сша, украина
18:38 24.03.2022 (обновлено: 19:39 24.03.2022)
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации
Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о спецоперации на Украине
ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Заявления о том, что Китай заранее знал и молчал о том, что Россия готовит спецоперацию на Украине, ложь: Пекин решительно выступает против подобных попыток очернить КНР, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Заявления о том, что Китай якобы заранее знал, молча соглашался и потворствовал – абсолютно ложная информация", - заявил У Цянь, комментируя сообщения СМИ, что китайская сторона просила РФ не начинать спецоперацию на Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине.
Он подчеркнул, что это все попытки переложить вину и очернить Китай, "китайская сторона выражает резкое недовольство и решительно выступает против".
Представитель ведомства добавил, что украинский вопрос имеет сложную историю и текущую ситуацию, развитие которой до нынешнего состояния обусловлено совместным влиянием целого комплекса различных факторов, при этом он подчеркнул, что для всех очевидно, что является инициатором этого кризиса.
"Китай считает, что для урегулирования нынешнего кризиса следует придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать принцип неделимости безопасности и законные интересы в сфере безопасности вовлеченных сторон, необходимо настаивать на мирном урегулировании конфликта путем диалога и переговоров", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.