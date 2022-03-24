https://ria.ru/20220324/kartochnyytur-1779841095.html
Туроператоры стали предлагать путевки в открытые страны для оформления карт
Туроператоры стали предлагать путевки в открытые страны для оформления карт - РИА Новости, 24.03.2022
Туроператоры стали предлагать путевки в открытые страны для оформления карт
Туроператоры начали предлагать зарубежные поездки за картами Visa и Mastercard, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:32
2022-03-24T13:32
2022-03-24T13:32
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туроператоры начали предлагать зарубежные поездки за картами Visa и Mastercard, сообщает АТОР.На смену "вакцинным турам", которые были популярны в пандемию, когда многие ездили за иностранной прививкой, постепенно приходят "карточные". Российская платежная система "Мир" действует не везде, карт Union Pay пока на всех не хватает, к тому же некоторые банки, по данным ассоциации, просят за оформление от пяти до 15 тысяч рублей, а за срочный выпуск — все 50.В связи с этим туроператоры начали предлагать россиянам заграничные поездки, которые, помимо экскурсионной программы, включают визит в банк за местной картой Visa или Mastercard, работающей без ограничений во всем мире.Такие есть, например, в Узбекистан. Трехдневное путешествие с "ВЕДИ Групп" обойдется в 23 тысячи рублей с человека без перелета. Уточняется, что для оформления понадобится паспорт РФ и его копия, регистрация по месту пребывания, необходимая для открытия счета (можно сделать в отеле) и заявление.В компании-организаторе отмечают, что оформить карту можно в "Капитал банк", "НБУ", "Асака банк" или "Ипак Йули Банк". Стоимость — от 250 до 500 рублей у Mastercard и от 800 до 3000 — у Visa. Однако использовать их можно только за рубежом: в России снять наличные или оплатить покупки не получится.Готовят "карточные туры" и другие компании, среди них — "Русский Экспресс" и "Интурист". Выбор направлений Узбекистаном не ограничится: в скором времени россияне смогут поехать также в Турцию и Армению.По словам экспертов отрасли, круг компаний, предлагающих такие услуги, будет расширяться.
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
https://ria.ru/20220323/perelety-1779660515.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, армения, узбекистан, интурист, туризм, туристы, visa, inc., mastercard, inc., турция
Туроператоры стали предлагать путевки в открытые страны для оформления карт
В туризме – новый тренд: поездки в открытые страны для оформления карт Visa и Mastercard
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Туроператоры начали предлагать зарубежные поездки за картами Visa и Mastercard, сообщает
АТОР.
На смену "вакцинным турам", которые были популярны в пандемию, когда многие ездили за иностранной прививкой, постепенно приходят "карточные". Российская платежная система "Мир" действует не везде, карт Union Pay пока на всех не хватает, к тому же некоторые банки, по данным ассоциации, просят за оформление от пяти до 15 тысяч рублей, а за срочный выпуск — все 50.
В связи с этим туроператоры начали предлагать россиянам заграничные поездки, которые, помимо экскурсионной программы, включают визит в банк за местной картой Visa или Mastercard, работающей без ограничений во всем мире.
Такие есть, например, в Узбекистан. Трехдневное путешествие с "ВЕДИ Групп" обойдется в 23 тысячи рублей с человека без перелета. Уточняется, что для оформления понадобится паспорт РФ и его копия, регистрация по месту пребывания, необходимая для открытия счета (можно сделать в отеле) и заявление.
В компании-организаторе отмечают, что оформить карту можно в "Капитал банк", "НБУ", "Асака банк" или "Ипак Йули Банк". Стоимость — от 250 до 500 рублей у Mastercard и от 800 до 3000 — у Visa. Однако использовать их можно только за рубежом: в России снять наличные или оплатить покупки не получится.
Готовят "карточные туры" и другие компании, среди них — "Русский Экспресс" и "Интурист". Выбор направлений Узбекистаном не ограничится: в скором времени россияне смогут поехать также в Турцию и Армению.
По словам экспертов отрасли, круг компаний, предлагающих такие услуги, будет расширяться.