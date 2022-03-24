https://ria.ru/20220324/karta-1779860083.html

Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье

Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022

Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье

Карта лицензированных точек продажи алкоголя, цветных и чёрных металлов появилась на Геопортале Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:38

2022-03-24T14:38

2022-03-24T14:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Карта лицензированных точек продажи алкоголя, цветных и чёрных металлов появилась на Геопортале Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг общественного питания, на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что новые слои также отображают информацию по лицензированным субъектам, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

https://ria.ru/20220322/podezdy-1779518957.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)