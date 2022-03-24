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Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
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Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье
Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2022
Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье
Карта лицензированных точек продажи алкоголя, цветных и чёрных металлов появилась на Геопортале Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:38
2022-03-24T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Карта лицензированных точек продажи алкоголя, цветных и чёрных металлов появилась на Геопортале Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг общественного питания, на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что новые слои также отображают информацию по лицензированным субъектам, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
14:38 24.03.2022
 

Карта точек продажи алкоголя и металла появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАлкогольные напитки на витрине бара
Алкогольные напитки на витрине бара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Карта лицензированных точек продажи алкоголя, цветных и чёрных металлов появилась на Геопортале Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг общественного питания, на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он добавил, что новые слои также отображают информацию по лицензированным субъектам, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.
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