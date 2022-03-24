20:57 24.03.2022 (обновлено: 22:07 24.03.2022)
МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе
МИД: на Западе раздувают антироссийскую истерию, чтобы увеличить расходы на вооружения
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение вооружений, главным поставщиком которых выступают США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО.
"Подготавливается почва и для долговременного закрепления "антироссийского курса" в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Представители Североатлантического блока рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности так, словно они не имеют к этому никакого отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО.
"Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения. Государства-члены НАТО камень за камнем разбирали фундамент безопасности европейского континента: молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО, стояли в стороне, когда Вашингтон вышел из ДРСМД, позволили американцам отказаться от участия в ДОН", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что в 2008 году члены НАТО заявили о готовности принять в свои ряды Грузию и Украину, намерении продолжить приближение своих потенциалов к России, обозначив перед Украиной и Грузией перспективу вступления в НАТО. "Все наши предупреждения игнорировались. И сейчас вновь подтверждают приверженность политике "открытых дверей". К чему она ведет, хорошо известно", - отметила Захарова.
Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку, ему удалось еще больше дисциплинировать союзников в "тотальном сдерживании" России, на этом этом фоне претензии европейцев на "стратегическую автономность" выглядят нелепо, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле "тотального сдерживания" нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую "стратегическую автономность" выглядят попросту нелепо", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, в ходе прошедшего саммита прозвучали "уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы" в адрес России. "Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования", - заключила Захарова.