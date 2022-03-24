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МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе - РИА Новости, 24.03.2022
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МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе
МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе - РИА Новости, 24.03.2022
МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе
Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение вооружений, главным поставщиком которых выступают США, заявила... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:57
2022-03-24T22:07
россия
нато
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение вооружений, главным поставщиком которых выступают США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО.Внеочередной саммит НАТО состоялся в четверг в Брюсселе."Подготавливается почва и для долговременного закрепления "антироссийского курса" в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Представители Североатлантического блока рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности так, словно они не имеют к этому никакого отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО."Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения. Государства-члены НАТО камень за камнем разбирали фундамент безопасности европейского континента: молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО, стояли в стороне, когда Вашингтон вышел из ДРСМД, позволили американцам отказаться от участия в ДОН", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что в 2008 году члены НАТО заявили о готовности принять в свои ряды Грузию и Украину, намерении продолжить приближение своих потенциалов к России, обозначив перед Украиной и Грузией перспективу вступления в НАТО. "Все наши предупреждения игнорировались. И сейчас вновь подтверждают приверженность политике "открытых дверей". К чему она ведет, хорошо известно", - отметила Захарова.По ее словам, изыскиваются любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на "восточном фланге". Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, отметила она.Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку, ему удалось еще больше дисциплинировать союзников в "тотальном сдерживании" России, на этом этом фоне претензии европейцев на "стратегическую автономность" выглядят нелепо, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле "тотального сдерживания" нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую "стратегическую автономность" выглядят попросту нелепо", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, в ходе прошедшего саммита прозвучали "уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы" в адрес России. "Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779950255.html
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россия, нато, европа, сша, в мире
20:57 24.03.2022 (обновлено: 22:07 24.03.2022)
 
МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе

МИД: на Западе раздувают антироссийскую истерию, чтобы увеличить расходы на вооружения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение вооружений, главным поставщиком которых выступают США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО.
Внеочередной саммит НАТО состоялся в четверг в Брюсселе.
"Подготавливается почва и для долговременного закрепления "антироссийского курса" в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Представители Североатлантического блока рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности так, словно они не имеют к этому никакого отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги саммита НАТО.
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"Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения. Государства-члены НАТО камень за камнем разбирали фундамент безопасности европейского континента: молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО, стояли в стороне, когда Вашингтон вышел из ДРСМД, позволили американцам отказаться от участия в ДОН", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что в 2008 году члены НАТО заявили о готовности принять в свои ряды Грузию и Украину, намерении продолжить приближение своих потенциалов к России, обозначив перед Украиной и Грузией перспективу вступления в НАТО. "Все наши предупреждения игнорировались. И сейчас вновь подтверждают приверженность политике "открытых дверей". К чему она ведет, хорошо известно", - отметила Захарова.
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По ее словам, изыскиваются любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на "восточном фланге". Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, отметила она.
Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку, ему удалось еще больше дисциплинировать союзников в "тотальном сдерживании" России, на этом этом фоне претензии европейцев на "стратегическую автономность" выглядят нелепо, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле "тотального сдерживания" нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую "стратегическую автономность" выглядят попросту нелепо", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, в ходе прошедшего саммита прозвучали "уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы" в адрес России. "Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования", - заключила Захарова.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО призвала Китай воздержаться от поддержки российской спецоперации
 
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