https://ria.ru/20220324/internet-bank-1779890593.html

ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS

ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS - РИА Новости, 24.03.2022

ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS

ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:39

2022-03-24T16:39

2022-03-24T16:39

псб (банк псб)

промсвязьбанк

россия

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение (12+).В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны. Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. В интернет-банке доступны все ежедневные финансовые операции.Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220317/fradkov-1778604976.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), промсвязьбанк, россия