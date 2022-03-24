https://ria.ru/20220324/internet-bank-1779890593.html
ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS
ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS - РИА Новости, 24.03.2022
ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS
ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:39
2022-03-24T16:39
2022-03-24T16:39
псб (банк псб)
промсвязьбанк
россия
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение (12+).В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны. Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. В интернет-банке доступны все ежедневные финансовые операции.Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220317/fradkov-1778604976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, россия
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение (12+).
В связи с введенными в отношении ПСБ
санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны. Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. В интернет-банке доступны все ежедневные финансовые операции.
Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery, отмечает пресс-служба.