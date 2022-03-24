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ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS - РИА Новости, 24.03.2022
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ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS
ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS - РИА Новости, 24.03.2022
ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS
ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:39
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение (12+).В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны. Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. В интернет-банке доступны все ежедневные финансовые операции.Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery, отмечает пресс-служба.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, россия
16:39 24.03.2022
 

ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS, сообщает пресс-служба банка. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение (12+).
В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны. Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. В интернет-банке доступны все ежедневные финансовые операции.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery, отмечает пресс-служба.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкРоссия
 
 
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