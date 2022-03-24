https://ria.ru/20220324/gretsiya-1779819393.html

В Греции осудили заявления замглавы МИД о планах свергнуть власть в России

В Греции осудили заявления замглавы МИД о планах свергнуть власть в России - РИА Новости, 24.03.2022

В Греции осудили заявления замглавы МИД о планах свергнуть власть в России

Заявления правительства Греции во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом о том, что санкции направлены на подогрев оппозиционных настроений в России и смену... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:58

2022-03-24T11:58

2022-03-24T11:58

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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Заявления правительства Греции во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом о том, что санкции направлены на подогрев оппозиционных настроений в России и смену власть в РФ, опасны для Греции и вредны для Евросоюза, считает бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Йоргос Катрунгалос.Его заявление публикует пресс-служба СИРИЗА.Катрунгалос прокомментировал интервью первого замминистра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса американскому интернет-изданию Hill, в котором тот сказал, что глобально скоординированные санкции в отношении России предназначены для того, чтобы свергнуть власть в России "путем внутренних беспорядков". Издание обращает внимание на заявление госсекретаря Энтони Блинкена, что скоординированные санкции не связаны со сменой власти в России. "Но Варвициотис подчеркнул, что санкции направлены на то, чтобы подогреть оппозицию в России..., а также нагнетать волнения", - пишет издание.Оппозиция в Греции назвала опасными такие заявления."Правительство Мицотакиса становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России", - сказал Катрунгалос.По его словам, одно дело "противостоять" действиям РФ "с помощью жестких санкций, чтобы положить ему конец, и другое, когда господин Мицотакис напрямую втягивает Грецию" в кризис, "посылая вооружение и заявляя, что (порт) Александруполис находится на переднем крае операций".По мнению Катрунгалоса, правительство Мицотакиса "становится все более опасным не только для интересов греческого народа и международного положения страны, но и для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине".Варвициотис находился в США с официальным визитом с 14 по 18 марта. В Вашингтоне он встречался с представителями госдепартамента, сенаторами и конгрессменами, представителями греко-американских и зарубежных ассоциаций. В Нью-Йорке у него были встречи с официальными лицами ООН. Его высказывания в Hill опубликованы 23 марта.В апреле планируется поездка в США премьер Греции.Сам Мицотакис 1 марта во время дебатов в парламенте заявил, что европейские санкции станут огромным ударом против России, и в среднесрочной, а может быть, и в краткосрочной перспективе пошатнут ее экономику.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/priglashenie-1779812912.html

https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779352601.html

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779098077.html

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Ольга Маркова

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