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В Москве выделят гранты для создания импортозамещающих производств - РИА Новости, 24.03.2022
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В Москве выделят гранты для создания импортозамещающих производств
В Москве выделят гранты для создания импортозамещающих производств - РИА Новости, 24.03.2022
В Москве выделят гранты для создания импортозамещающих производств
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов до 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств, сообщила пресс-служба мэра и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:29
2022-03-24T10:43
москва
экономика
сергей собянин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов до 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы."Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка будет в первую очередь направлена на проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан - в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства."Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трёх лет, включая год подачи заявки", - указано в сообщении.При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки. Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объёмах до 25% от размера гранта.
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москва, экономика, сергей собянин, санкции в отношении россии
10:29 24.03.2022 (обновлено: 10:43 24.03.2022)
 
В Москве выделят гранты для создания импортозамещающих производств

Мэр Москвы Собянин пообещал выделить гранты для создания импортозамещающих производств

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов до 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка будет в первую очередь направлена на проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан - в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства.
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"Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трёх лет, включая год подачи заявки", - указано в сообщении.
При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки. Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объёмах до 25% от размера гранта.
 
МоскваЭкономикаСергей СобянинСанкции в отношении России
 
 
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