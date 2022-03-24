https://ria.ru/20220324/gosteleradiofond-1779816049.html
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 24.03.2022
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:42
2022-03-24T11:42
2022-03-24T12:35
санкции в отношении россии
медиавойны
технологии
гостелерадиофонд
google
youtube
россия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать.На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.Так, заморозке подвергались в том числе ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, а также "Москва-24" и РБК.
https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, технологии, гостелерадиофонд, google, youtube, россия
11:42 24.03.2022 (обновлено: 12:35 24.03.2022)
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда, посвященным телевидению и радио
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".
Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".
Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор
потребовал от компании Google
, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать.
На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.
Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.
Так, заморозке подвергались в том числе ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, а также "Москва-24" и РБК.