https://ria.ru/20220324/gosteleradiofond-1779816049.html

YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 24.03.2022

YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:42

2022-03-24T11:42

2022-03-24T12:35

санкции в отношении россии

медиавойны

технологии

гостелерадиофонд

google

youtube

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать.На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.Так, заморозке подвергались в том числе ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, а также "Москва-24" и РБК.

https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, технологии, гостелерадиофонд, google, youtube, россия