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YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 24.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220324/gosteleradiofond-1779816049.html
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 24.03.2022
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:42
2022-03-24T12:35
санкции в отношении россии
медиавойны
технологии
гостелерадиофонд
google
youtube
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать.На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.Так, заморозке подвергались в том числе ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, а также "Москва-24" и РБК.
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
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санкции в отношении россии, технологии, гостелерадиофонд, google, youtube, россия
11:42 24.03.2022 (обновлено: 12:35 24.03.2022)
 
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда, посвященным телевидению и радио

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".
Как уточнил Telegram-канал "Советское ТВ и радио", доступ восстановили "поздним вечером 23 марта".
Сервис заблокировал эти страницы 13 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google, которая владеет видеохостингом, незамедлительно их разблокировать.
На указанные каналы подписаны почти три миллиона пользователей. Они дали возможность аудитории всего мира приобщиться к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов XX века.
Как заявили в Союзе журналистов России, YouTube неоднократно подвергал цензуре российские СМИ. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года видеохостинг накладывал различные ограничения 54 раза. Под ограничения попали каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией.
Так, заморозке подвергались в том числе ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости и Sputnik, а также "Москва-24" и РБК.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 14:34
Борьба без правил. Какие российские ресурсы заблокировал YouTube
 
МедиавойныСанкции в отношении РоссииТехнологииГостелерадиофондGoogleYouTubeРоссия
 
 
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