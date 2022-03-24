Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/gosoboronzakaz-1779867398.html
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций - РИА Новости, 24.03.2022
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:21
санкции в отношении россии
россия
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации", - сказали в ведомстве.Там отметили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.
https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_bdecd30d844ffa372a68cda6786d3d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, россия, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:14 24.03.2022 (обновлено: 15:21 24.03.2022)
 
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций

Министр обороны Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:20
У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков
 
Санкции в отношении РоссииРоссияБезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала