https://ria.ru/20220324/gosoboronzakaz-1779867398.html

Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций

Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций - РИА Новости, 24.03.2022

Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:14

2022-03-24T15:14

2022-03-24T15:21

санкции в отношении россии

россия

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации", - сказали в ведомстве.Там отметили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.

https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)