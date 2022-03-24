https://ria.ru/20220324/gosoboronzakaz-1779867398.html
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций - РИА Новости, 24.03.2022
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:14
2022-03-24T15:21
санкции в отношении россии
россия
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации", - сказали в ведомстве.Там отметили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.
https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:14 24.03.2022 (обновлено: 15:21 24.03.2022)
Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций
Министр обороны Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций