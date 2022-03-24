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Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
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Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ
Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:55
2022-03-24T03:55
сша
в мире
стивен уилхайт
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News.По данным телеканала, Уилхайт умер в США 14 марта от последствий COVID-19. Это подтвердила его жена Кэтлин.Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) был создан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve. Спустя годы такой формат изображений стал одним из основных методов передачи эмоций в социальных сетях.В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.
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сша, в мире, стивен уилхайт, коронавирус covid-19
03:55 24.03.2022
 
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ

NBC News: в возрасте 74 лет умер создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News.
По данным телеканала, Уилхайт умер в США 14 марта от последствий COVID-19. Это подтвердила его жена Кэтлин.
Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) был создан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve. Спустя годы такой формат изображений стал одним из основных методов передачи эмоций в социальных сетях.
В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.
 
СШАВ миреСтивен УилхайтКоронавирус COVID-19
 
 
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