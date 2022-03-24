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Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ

Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ

Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:55

2022-03-24T03:55

2022-03-24T03:55

сша

в мире

стивен уилхайт

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News.По данным телеканала, Уилхайт умер в США 14 марта от последствий COVID-19. Это подтвердила его жена Кэтлин.Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) был создан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve. Спустя годы такой формат изображений стал одним из основных методов передачи эмоций в социальных сетях.В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.

сша

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, в мире, стивен уилхайт, коронавирус covid-19