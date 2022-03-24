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Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ
Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:55
2022-03-24T03:55
2022-03-24T03:55
сша
в мире
стивен уилхайт
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт умер в возрасте 74 лет, сообщил телеканал NBC News.По данным телеканала, Уилхайт умер в США 14 марта от последствий COVID-19. Это подтвердила его жена Кэтлин.Формат изображения Graphics Interchange Format (GIF) был создан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve. Спустя годы такой формат изображений стал одним из основных методов передачи эмоций в социальных сетях.В 2013 году Уилхайт получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards за свое изобретение и вклад в интернет-культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, стивен уилхайт, коронавирус covid-19
Умер создатель формата изображений GIF Уилхайт, сообщило СМИ
NBC News: в возрасте 74 лет умер создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт