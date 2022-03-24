https://ria.ru/20220324/gazprom-1779768824.html

СМИ оценило расходы Лондона на временное управление "дочкой" Газпрома

СМИ оценило расходы Лондона на временное управление "дочкой" Газпрома - РИА Новости, 24.03.2022

СМИ оценило расходы Лондона на временное управление "дочкой" Газпрома

Временное управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может обойтись правительству Британии примерно в 5,3 миллиарда долларов, передает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T00:40

2022-03-24T00:40

2022-03-24T00:40

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Временное управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может обойтись правительству Британии примерно в 5,3 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг.Ранее Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing & Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy). Сообщалось, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может подпасть под "специальный режим управления" Лондона. Это решение может последовать, если компания не сможет обеспечить поставки из-за растущего давления на российский бизнес на фоне событий на Украине, поясняло агентство.Согласно источникам, правительству, возможно, придется покупать газ и электричество для потребителей по текущим высоким ценам.По данным агентства, компания испытывает "проблемы с ликвидностью". Она якобы пытается продать подразделение Gazprom Energy.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779651607.html

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Никита Стома

экономика, лондон, украина, газпром, в мире, великобритания, россия, москва