https://ria.ru/20220324/gazoprovod-1779815733.html
"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири"
"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири" - РИА Новости, 24.03.2022
"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири"
Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:41
2022-03-24T11:41
2022-03-24T14:28
сила сибири (газопровод)
экономика
газпром
природный газ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром"."С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена", — говорится в официальном Telegram-канале компании.Отмечается, что по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный, протяжённостью около трёх тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области — был запущен в 2019 году. Второй участок — от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения — планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 22 по 29 сентября прошлого года.
https://ria.ru/20220204/gaz-1771159021.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сила сибири (газопровод), экономика, газпром, природный газ
11:41 24.03.2022 (обновлено: 14:28 24.03.2022)
"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири"
На "Силе Сибири" с 29 марта по 4 апреля пройдут плановые профилактические работы