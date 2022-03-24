https://ria.ru/20220324/gazoprovod-1779815733.html

"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири"

"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири" - РИА Новости, 24.03.2022

"Газпром" предупредил о плановых профилактических работах на "Силе Сибири"

Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром". РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:41

2022-03-24T11:41

2022-03-24T14:28

сила сибири (газопровод)

экономика

газпром

природный газ

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром"."С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена", — говорится в официальном Telegram-канале компании.Отмечается, что по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный, протяжённостью около трёх тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области — был запущен в 2019 году. Второй участок — от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения — планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 22 по 29 сентября прошлого года.

https://ria.ru/20220204/gaz-1771159021.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сила сибири (газопровод), экономика, газпром, природный газ