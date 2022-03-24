https://ria.ru/20220324/finlyandiya-1779865430.html

Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине

Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине

Финляндия поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются, сообщает минобороны Финляндии. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:04

2022-03-24T15:04

2022-03-24T15:04

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мар - РИА Новости. Финляндия поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются, сообщает минобороны Финляндии."Президент республики по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной помощи. Для обеспечения того, чтобы помощь достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике оказания не предоставляется", - говорится в сообщении.Как сообщалось 28 февраля, Финляндия впервые в своей истории направила оружие в зону военных действий - на Украину. Финляндия поставила Украине в качестве материальной помощи 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов к штурмовым винтовкам, 1,5 тысячи однозарядных противотанковых ружей и 70 тысяч комплектов боевого пайка, сообщало минобороны.

https://ria.ru/20220317/transport-1778634632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, финляндия, украина