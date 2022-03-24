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Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/finlyandiya-1779865430.html
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине
Финляндия поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются, сообщает минобороны Финляндии. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:04
2022-03-24T15:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
финляндия
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мар - РИА Новости. Финляндия поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются, сообщает минобороны Финляндии."Президент республики по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной помощи. Для обеспечения того, чтобы помощь достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике оказания не предоставляется", - говорится в сообщении.Как сообщалось 28 февраля, Финляндия впервые в своей истории направила оружие в зону военных действий - на Украину. Финляндия поставила Украине в качестве материальной помощи 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов к штурмовым винтовкам, 1,5 тысячи однозарядных противотанковых ружей и 70 тысяч комплектов боевого пайка, сообщало минобороны.
https://ria.ru/20220317/transport-1778634632.html
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в мире, финляндия, украина
15:04 24.03.2022
 
Финляндия поставит дополнительную военную помощь Украине

Минобороны Финляндии заявило, что страна поставит Украине дополнительную военную помощь

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мар - РИА Новости. Финляндия поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются, сообщает минобороны Финляндии.
"Президент республики по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной помощи. Для обеспечения того, чтобы помощь достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике оказания не предоставляется", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 28 февраля, Финляндия впервые в своей истории направила оружие в зону военных действий - на Украину. Финляндия поставила Украине в качестве материальной помощи 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов к штурмовым винтовкам, 1,5 тысячи однозарядных противотанковых ружей и 70 тысяч комплектов боевого пайка, сообщало минобороны.
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:38
СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии
 
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