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Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 24.03.2022
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Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 24.03.2022
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:22
2022-03-24T10:22
происшествия
республика крым
керчь
советский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - сказали в администрации.На данный момент в школах проводятся оперативные мероприятия правоохранителей.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились.
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республика крым
керчь
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происшествия, республика крым, керчь, советский район
10:22 24.03.2022
 
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Детей и учителей эвакуировали из керченских школ из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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Сапер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - сказали в администрации.
Санкт-Петербургский государственный университет - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 13:08
Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"
На данный момент в школах проводятся оперативные мероприятия правоохранителей.
Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились.
 
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