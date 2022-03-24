https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779797268.html

Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 24.03.2022

Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:22

2022-03-24T10:22

2022-03-24T10:22

происшествия

республика крым

керчь

советский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - сказали в администрации.На данный момент в школах проводятся оперативные мероприятия правоохранителей.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились.

https://ria.ru/20220314/spbgu-1778047808.html

республика крым

керчь

советский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым, керчь, советский район