https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779797268.html
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 24.03.2022
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:22
2022-03-24T10:22
2022-03-24T10:22
происшествия
республика крым
керчь
советский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Школьников и персонал трех керченских школ эвакуировали из-за полученных сообщений о "минировании", заявили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Три школы эвакуировано, остальные на каникулах. Причина – сообщения о "минировании", - сказали в администрации.На данный момент в школах проводятся оперативные мероприятия правоохранителей.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать в конце января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились.
https://ria.ru/20220314/spbgu-1778047808.html
республика крым
керчь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, керчь, советский район
Керченские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Детей и учителей эвакуировали из керченских школ из-за сообщений о минировании