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Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779793143.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека - РИА Новости, 24.03.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека
Более 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки, включая 130 детей, сообщил в четверг штаб территориальной... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:58
2022-03-24T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Более 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки, включая 130 детей, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.Сейчас эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта в Безыменное эвакуированы 5125 человек, отмечает штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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в мире, признание днр и лнр в россии
09:58 24.03.2022 (обновлено: 10:02 24.03.2022)
 
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 504 человека, в том числе 130 детей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя
Жители Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жители Мариуполя
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Более 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки, включая 130 детей, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 23 марта до 08.00 24 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 504 человека, включая 130 детей", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Сейчас эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта в Безыменное эвакуированы 5125 человек, отмечает штаб.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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