https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779793143.html

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека - РИА Новости, 24.03.2022

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 504 человека

Более 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки, включая 130 детей, сообщил в четверг штаб территориальной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:58

2022-03-24T09:58

2022-03-24T10:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Более 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки, включая 130 детей, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.Сейчас эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР. Всего за период с 5 марта в Безыменное эвакуированы 5125 человек, отмечает штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии