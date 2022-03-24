https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779778287.html

В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте

В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте - РИА Новости, 24.03.2022

В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте

После выброса угля и газа на шахте "Осинниковская" в Кузбассе до сих пор нет связи с одним из горняков, остальные находившиеся под землей эвакуировались,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:08

2022-03-24T07:08

2022-03-24T08:47

происшествия

кемеровская область

шахтеры

россия

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КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. После выброса угля и газа на шахте "Осинниковская" в Кузбассе до сих пор нет связи с одним из горняков, остальные находившиеся под землей эвакуировались, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Осинники.Инцидент произошел утром. В пресс-службе Распадской угольной компании уточнили, что в подготовительном забое произошло выдавливание угля, никто из вышедших на поверхность работников не пострадал."Один человек под завалом, других пострадавших нет", — уточнили там.Администрация правительства региона заявила, что не вышел из забоя работник проходческого участка №5.Как отмечается на сайте прокуратуры Кемеровской области, горные работы на шахте приостановлены."Ведется разбор завала и поиск пострадавшего", — говорится в сообщении.Уточняется, что, по данным ведомства, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".

https://ria.ru/20220204/fedyaev-1771138368.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, кемеровская область, шахтеры, россия