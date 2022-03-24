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В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте
В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте - РИА Новости, 24.03.2022
В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте
После выброса угля и газа на шахте "Осинниковская" в Кузбассе до сих пор нет связи с одним из горняков, остальные находившиеся под землей эвакуировались,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:08
2022-03-24T08:47
происшествия
кемеровская область
шахтеры
россия
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КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. После выброса угля и газа на шахте "Осинниковская" в Кузбассе до сих пор нет связи с одним из горняков, остальные находившиеся под землей эвакуировались, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Осинники.Инцидент произошел утром. В пресс-службе Распадской угольной компании уточнили, что в подготовительном забое произошло выдавливание угля, никто из вышедших на поверхность работников не пострадал."Один человек под завалом, других пострадавших нет", — уточнили там.Администрация правительства региона заявила, что не вышел из забоя работник проходческого участка №5.Как отмечается на сайте прокуратуры Кемеровской области, горные работы на шахте приостановлены."Ведется разбор завала и поиск пострадавшего", — говорится в сообщении.Уточняется, что, по данным ведомства, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".
https://ria.ru/20220204/fedyaev-1771138368.html
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происшествия, кемеровская область, шахтеры, россия
07:08 24.03.2022 (обновлено: 08:47 24.03.2022)
 
В Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте

ЕДДС города Осинники: в Кузбассе эвакуировали 118 горняков после ЧП на шахте

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. После выброса угля и газа на шахте "Осинниковская" в Кузбассе до сих пор нет связи с одним из горняков, остальные находившиеся под землей эвакуировались, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Осинники.
Инцидент произошел утром.
"Да. Связи с ним (с одним из горняков. — Прим. ред.) нет", — ответили в ЕДДС в ответ на вопрос корреспондента, правда ли, что из шахты эвакуировали 118 горняков из находившихся там 119 человек.
В пресс-службе Распадской угольной компании уточнили, что в подготовительном забое произошло выдавливание угля, никто из вышедших на поверхность работников не пострадал.
"Один человек под завалом, других пострадавших нет", — уточнили там.
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Администрация правительства региона заявила, что не вышел из забоя работник проходческого участка №5.

"Ведется поисковая операция, в которой задействованы 16 членов вспомогательной горноспасательной команды шахты и 12 человек военизированной горноспасательной части", — пояснили власти региона.

Как отмечается на сайте прокуратуры Кемеровской области, горные работы на шахте приостановлены.
"Ведется разбор завала и поиск пострадавшего", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным ведомства, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".
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