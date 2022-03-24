https://ria.ru/20220324/es-1779868298.html
Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке
Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке - РИА Новости, 24.03.2022
Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке
Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:18
2022-03-24T15:18
2022-03-24T15:18
экономика
евразия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором ПМЭФ.В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна, и бизнес является таким связующим мостом, отмечается в пресс-релизе."После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45% стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу", – подчеркнул Кобяков.Стороны также обсудили готовность содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220324/kitay-1779789684.html
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке
Глава АЕБ Шиллинг: европейский бизнес хочет продолжать работу на российском рынке
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором ПМЭФ.
В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна, и бизнес является таким связующим мостом, отмечается в пресс-релизе.
"Мы переживаем сложные времена, однако принципиально важно сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать. Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний-членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов "Росконгресса". Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке", – подчеркнул Шиллинг.
"После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия
– это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45% стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу", – подчеркнул Кобяков.
Стороны также обсудили готовность содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.