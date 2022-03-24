https://ria.ru/20220324/es-1779868298.html

Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке

Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке - РИА Новости, 24.03.2022

Европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке

Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:18

2022-03-24T15:18

2022-03-24T15:18

экономика

евразия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором ПМЭФ.В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна, и бизнес является таким связующим мостом, отмечается в пресс-релизе."После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45% стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу", – подчеркнул Кобяков.Стороны также обсудили готовность содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779789684.html

евразия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, евразия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии