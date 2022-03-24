https://ria.ru/20220324/energetika-1779916532.html

Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД

Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД

Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:19

2022-03-24T18:19

2022-03-24T18:19

энергетика

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергетика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова