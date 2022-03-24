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Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
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Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД
Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:19
2022-03-24T18:19
энергетика
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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энергетика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:19 24.03.2022
 
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: все энергетические проекты, включая "Арктик СПГ", реализуют

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области
Рабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Рабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 07:11
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
 
энергетикаЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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