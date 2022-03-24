https://ria.ru/20220324/energetika-1779916532.html
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД
Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:19
2022-03-24T18:19
2022-03-24T18:19
энергетика
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все проекты в сфере энергетики, включая проект "Арктик СПГ", будут реализованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все запущенные проекты будут реализованы, включая "Арктик СПГ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергетика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Все проекты в сфере энергетики будут реализованы, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: все энергетические проекты, включая "Арктик СПГ", реализуют