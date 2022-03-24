Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине
Глава НАСА Нельсон: ситуация на Украине не повлияла на отношения в экипаже МКС
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.
Ранее руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано говорил, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа МКС, а американское космическое ведомство продолжает поддерживать отношения с российским "Роскосмосом".
"Рабочие отношения между астронавтами и космонавтами продолжаются без изменений", — сказал Нельсон на брифинге. Он напомнил, что, как сообщало НАСА ранее, в конце марта на Землю на борту российского корабля "Союз" должен вернуться американский астронавт Марк Вандехай. По словам Нельсона, он рассчитывает, что "два космонавта и Марк Вандехай вернутся без заминки, как и планировалось, в конце месяца".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.