https://ria.ru/20220324/ekipazh-1779773899.html

Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине

Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине

Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:47

2022-03-24T02:47

2022-03-24T02:47

космос - риа наука

владимир путин

земля

россия

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

билл нельсон

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.Ранее руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано говорил, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа МКС, а американское космическое ведомство продолжает поддерживать отношения с российским "Роскосмосом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

космос - риа наука, владимир путин, земля, россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), билл нельсон, украина