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Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине
Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине
Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:47
2022-03-24T02:47
космос - риа наука
владимир путин
земля
россия
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.Ранее руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано говорил, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа МКС, а американское космическое ведомство продолжает поддерживать отношения с российским "Роскосмосом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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космос - риа наука, владимир путин, земля, россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), билл нельсон, украина
02:47 24.03.2022
 
Глава НАСА рассказал об отношениях экипажа МКС на фоне ситуации на Украине

Глава НАСА Нельсон: ситуация на Украине не повлияла на отношения в экипаже МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" продолжают поддерживать профессиональные отношения, несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, заявил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон.
Ранее руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано говорил, что геополитическая ситуация на Земле не повлияла на отношения внутри экипажа МКС, а американское космическое ведомство продолжает поддерживать отношения с российским "Роскосмосом".

"Рабочие отношения между астронавтами и космонавтами продолжаются без изменений", — сказал Нельсон на брифинге. Он напомнил, что, как сообщало НАСА ранее, в конце марта на Землю на борту российского корабля "Союз" должен вернуться американский астронавт Марк Вандехай. По словам Нельсона, он рассчитывает, что "два космонавта и Марк Вандехай вернутся без заминки, как и планировалось, в конце месяца".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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