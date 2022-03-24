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За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных

За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022

За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных

В четверг военные Донецкой народной республики уничтожили 32 украинских оккупанта, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:50

2022-03-24T19:50

2022-03-24T19:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В четверг военные Донецкой народной республики уничтожили 32 украинских оккупанта, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских оккупанта, две огневые позиции гаубиц Д-30, одну зенитную установку ЗУ-30 и две бронированные машины. Захвачены один танк и одна БМП", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации РФ пять подразделений украинских войск потеряли 1111 человек убитыми и 1244 ранеными.Кроме того, отмечается, что в четверг пять представителей украинской бригады сложили оружие, с начала спецоперации это сделали 369 членов украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф