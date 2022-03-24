https://ria.ru/20220324/dnr-1779934989.html
За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных
За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2022
За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных
В четверг военные Донецкой народной республики уничтожили 32 украинских оккупанта, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:50
2022-03-24T19:50
2022-03-24T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В четверг военные Донецкой народной республики уничтожили 32 украинских оккупанта, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских оккупанта, две огневые позиции гаубиц Д-30, одну зенитную установку ЗУ-30 и две бронированные машины. Захвачены один танк и одна БМП", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации РФ пять подразделений украинских войск потеряли 1111 человек убитыми и 1244 ранеными.Кроме того, отмечается, что в четверг пять представителей украинской бригады сложили оружие, с начала спецоперации это сделали 369 членов украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
За сутки в ДНР уничтожили 32 украинских военных
Народная милиция ДНР: за сутки наши военнослужащие уничтожили 32 украинских военных