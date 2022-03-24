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Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию - РИА Новости, 24.03.2022
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Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию - РИА Новости, 24.03.2022
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию
Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:12
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в мире
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов.Он подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы список объявленных персонами нон-грата дипломатов из США.По его словам, сейчас "как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран".
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в мире, сша, вашингтон
02:12 24.03.2022 (обновлено: 03:38 24.03.2022)
 
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию

Госдепартамент США призвал Россию перестать высылать американских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов.
Он подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы список объявленных персонами нон-грата дипломатов из США.

"Это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию наших двухсторонних отношений шаг. Мы призываем российское правительство прекратить эту необоснованную высылку дипломатов и служащих США", — сказал представитель Госдепа.

По его словам, сейчас "как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран".
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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