https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779773267.html
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию - РИА Новости, 24.03.2022
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию
Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:12
2022-03-24T02:12
2022-03-24T03:38
в мире
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов.Он подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы список объявленных персонами нон-грата дипломатов из США.По его словам, сейчас "как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран".
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, вашингтон
02:12 24.03.2022 (обновлено: 03:38 24.03.2022)
Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию
Госдепартамент США призвал Россию перестать высылать американских дипломатов
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов.
Он подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы список объявленных персонами нон-грата дипломатов из США.
"Это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию наших двухсторонних отношений шаг. Мы призываем российское правительство прекратить эту необоснованную высылку дипломатов и служащих США", — сказал представитель Госдепа.
По его словам, сейчас "как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран".