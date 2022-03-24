https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779773267.html

Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию

Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию - РИА Новости, 24.03.2022

Госдеп подтвердил получение списка дипломатов, которые покинут Россию

Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:12

2022-03-24T02:12

2022-03-24T03:38

в мире

сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США призвал Россию перестать высылку американских дипломатов.Он подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы список объявленных персонами нон-грата дипломатов из США.По его словам, сейчас "как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран".

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, вашингтон