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Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:13
2022-03-24T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах."Россия должна продемонстрировать, что она действительно хочет вести переговоры, для чего необходимо незамедлительно объявить прекращение огня. Призываем Россию к конструктивному участию в таких переговорах с Украиной с целью достижения конкретных результатов", - указывается в документе.По мнению НАТО, за прекращением огня "должен последовать вывод российских войск с украинской территории".
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в мире, нато, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:13 24.03.2022 (обновлено: 17:06 24.03.2022)
 
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной

Лидеры НАТО в заявлении по итогам саммита призвали Россию к диалогу с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах.
"Россия должна продемонстрировать, что она действительно хочет вести переговоры, для чего необходимо незамедлительно объявить прекращение огня. Призываем Россию к конструктивному участию в таких переговорах с Украиной с целью достижения конкретных результатов", - указывается в документе.
По мнению НАТО, за прекращением огня "должен последовать вывод российских войск с украинской территории".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 00:36
Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине
 
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