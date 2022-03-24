https://ria.ru/20220324/dialog-1779882069.html

Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной

Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022

Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной

Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:13

2022-03-24T16:13

2022-03-24T17:06

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах."Россия должна продемонстрировать, что она действительно хочет вести переговоры, для чего необходимо незамедлительно объявить прекращение огня. Призываем Россию к конструктивному участию в таких переговорах с Украиной с целью достижения конкретных результатов", - указывается в документе.По мнению НАТО, за прекращением огня "должен последовать вывод российских войск с украинской территории".

https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, украина, ситуация в днр и лнр