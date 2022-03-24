https://ria.ru/20220324/dialog-1779882069.html
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:13
2022-03-24T16:13
2022-03-24T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита в Брюсселе призвали Россию к конструктивному диалогу с Украиной "для достижения конкретных результатов", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах."Россия должна продемонстрировать, что она действительно хочет вести переговоры, для чего необходимо незамедлительно объявить прекращение огня. Призываем Россию к конструктивному участию в таких переговорах с Украиной с целью достижения конкретных результатов", - указывается в документе.По мнению НАТО, за прекращением огня "должен последовать вывод российских войск с украинской территории".
https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:13 24.03.2022 (обновлено: 17:06 24.03.2022)
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры НАТО в заявлении по итогам саммита призвали Россию к диалогу с Украиной