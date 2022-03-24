https://ria.ru/20220324/chernigov-1779953990.html
ВСУ расстреляли активистов в Чернигове, просивших об эвакуации
ВСУ расстреляли активистов в Чернигове, просивших об эвакуации - РИА Новости, 24.03.2022
ВСУ расстреляли активистов в Чернигове, просивших об эвакуации
Мост через реку Десна, соединявший Чернигов с дорогой на Киев, был взорван по приказу властей города, заявил в четверг начальник Национального центра управления РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:57
2022-03-24T21:57
2022-03-24T22:43
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
чернигов
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мост через реку Десна, соединявший Чернигов с дорогой на Киев, был взорван по приказу властей города, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Чернигове по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации, в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город, взорван автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении", - сказал он.По словам Мизинцева, в этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны украинскими войсками, а несколько человек впоследствии расстреляны.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:57 24.03.2022 (обновлено: 22:43 24.03.2022)
ВСУ расстреляли активистов в Чернигове, просивших об эвакуации
Минобороны: украинские войска расстреляли активистов в Чернигове, просивших об эвакуации