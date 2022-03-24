https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779842855.html

Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций

Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 24.03.2022

Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций

Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла, сообщил премьер-министр Кирил Петков. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:19

2022-03-24T13:19

2022-03-24T13:37

болгария

в мире

россия

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла, сообщил премьер-министр Кирил Петков.В понедельник посол России в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ. Вслед за этим премьер Болгарии заявил, что правительство недовольно высказываниями посла и подготовит дипломатический ответ.Петков также подчеркнул, что не ожидает, что этот шаг приведет к политической напряженности или к правительственному кризису.

https://ria.ru/20220321/vysylka-1779239338.html

болгария

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Кирилл Волков

болгария, в мире, россия, элеонора митрофанова