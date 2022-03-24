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Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 24.03.2022
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Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций
Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций - РИА Новости, 24.03.2022
Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций
Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла, сообщил премьер-министр Кирил Петков. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:19
2022-03-24T13:37
болгария
в мире
россия
элеонора митрофанова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла, сообщил премьер-министр Кирил Петков.В понедельник посол России в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ. Вслед за этим премьер Болгарии заявил, что правительство недовольно высказываниями посла и подготовит дипломатический ответ.Петков также подчеркнул, что не ожидает, что этот шаг приведет к политической напряженности или к правительственному кризису.
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болгария, в мире, россия, элеонора митрофанова
13:19 24.03.2022 (обновлено: 13:37 24.03.2022)
 
Болгария отзовет посла из Москвы для консультаций

Премьер Болгарии Петков заявил об отзыве посла Крыстина из Москвы для консультаций

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Болгарии в РФ в Москве
Посольство Болгарии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Болгарии в РФ в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла, сообщил премьер-министр Кирил Петков.
В понедельник посол России в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ. Вслед за этим премьер Болгарии заявил, что правительство недовольно высказываниями посла и подготовит дипломатический ответ.
"Оцениваем реакцию Митрофвановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы отзовем нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию. Все знают, что это значит на дипломатическом языке. Обычно, когда одна страна отзывает посла для консультаций, другая должна последовать за ней и сделать то же самое", - отметил болгарский премьер. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Петков также подчеркнул, что не ожидает, что этот шаг приведет к политической напряженности или к правительственному кризису.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:10
Посол в Софии прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии
 
БолгарияВ миреРоссияЭлеонора Митрофанова
 
 
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