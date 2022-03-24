https://ria.ru/20220324/biznes-1779911020.html

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:55

2022-03-24T17:55

2022-03-24T18:07

санкции в отношении россии

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", - сказала Захарова на брифинге.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова