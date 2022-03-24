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Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:55
2022-03-24T18:07
санкции в отношении россии
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", - сказала Захарова на брифинге.
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санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:55 24.03.2022 (обновлено: 18:07 24.03.2022)
 
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", - сказала Захарова на брифинге.
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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