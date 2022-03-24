https://ria.ru/20220324/biznes-1779911020.html
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:55
2022-03-24T17:55
2022-03-24T18:07
санкции в отношении россии
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", - сказала Захарова на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:55 24.03.2022 (обновлено: 18:07 24.03.2022)
Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Россия не планирует решений по сегрегации иностранного бизнеса
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", - сказала Захарова на брифинге.