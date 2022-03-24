Рейтинг@Mail.ru
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона" - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220324/besogon-1779852562.html
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона" - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:05
2022-03-24T14:05
культура
в мире
владимир мединский
никита михалков
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154773/35/1547733535_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_7485ae5036a8f29be97feb48a49d7621.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.По оценке Мединского, Михалков делает "подвижническую работу" с "Бесогоном" - "это действительно приобрело сейчас невероятное звучание"."Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело", - сказал Мединский.Об этом помощник главы государства заявил, обращаясь к самому режиссеру, который, как и он, участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира"."Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html
https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154773/35/1547733535_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_951f4ef12c8d26ee7cf40f811fce8200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир мединский, никита михалков, новости культуры, культура
14:05 24.03.2022
 
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"

Помощник президента Мединский призвал бороться с фейками с помощью телепрограммы "Бесогон"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пульт от телевизора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.
По оценке Мединского, Михалков делает "подвижническую работу" с "Бесогоном" - "это действительно приобрело сейчас невероятное звучание".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:21
Медведев призвал усилить борьбу против фейков о российских войсках
"Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело", - сказал Мединский.
Об этом помощник главы государства заявил, обращаясь к самому режиссеру, который, как и он, участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.
По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира".
"Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - добавил Мединский.
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 09:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе
 
КультураВ миреВладимир МединскийНикита МихалковНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала