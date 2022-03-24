https://ria.ru/20220324/besogon-1779852562.html
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона" - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:05
2022-03-24T14:05
2022-03-24T14:05
культура
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владимир мединский
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.По оценке Мединского, Михалков делает "подвижническую работу" с "Бесогоном" - "это действительно приобрело сейчас невероятное звучание"."Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело", - сказал Мединский.Об этом помощник главы государства заявил, обращаясь к самому режиссеру, который, как и он, участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира"."Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир мединский, никита михалков, новости культуры, культура
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
Помощник президента Мединский призвал бороться с фейками с помощью телепрограммы "Бесогон"
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.
По оценке Мединского
, Михалков делает "подвижническую работу" с "Бесогоном" - "это действительно приобрело сейчас невероятное звучание".
"Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело", - сказал Мединский.
Об этом помощник главы государства заявил, обращаясь к самому режиссеру, который, как и он, участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.
По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира".
"Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - добавил Мединский.