https://ria.ru/20220324/besogon-1779852562.html

Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"

Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона" - РИА Новости, 24.03.2022

Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:05

2022-03-24T14:05

2022-03-24T14:05

культура

в мире

владимир мединский

никита михалков

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154773/35/1547733535_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_7485ae5036a8f29be97feb48a49d7621.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова "Бесогон" на иностранные языки и продвигать ее в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.По оценке Мединского, Михалков делает "подвижническую работу" с "Бесогоном" - "это действительно приобрело сейчас невероятное звучание"."Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело", - сказал Мединский.Об этом помощник главы государства заявил, обращаясь к самому режиссеру, который, как и он, участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения.По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира"."Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html

https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир мединский, никита михалков, новости культуры, культура