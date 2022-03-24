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Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2022
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Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник
Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2022
Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник
Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:18
2022-03-24T03:18
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
главкосмос
spacex
arianespace
oneweb
байконур (космодром)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb, однако, заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.
https://ria.ru/20220324/ekipazh-1779773899.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, главкосмос, spacex, arianespace, oneweb, байконур (космодром), москва
03:18 24.03.2022
 
Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник

На Байконуре сообщили об отъезде западных специалистов, спутники OneWeb опечатаны

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.

"Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", — сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.
Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.
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Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb, однако, заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияГлавкосмосSpaceXArianespaceOneWebБайконур (космодром)Москва
 
 
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