https://ria.ru/20220324/baykonur-1779774768.html

Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник

Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2022

Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник

Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:18

2022-03-24T03:18

2022-03-24T03:18

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

главкосмос

spacex

arianespace

oneweb

байконур (космодром)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb, однако, заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.

https://ria.ru/20220324/ekipazh-1779773899.html

https://ria.ru/20220323/roskosmos-1779744367.html

россия

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Никита Стома

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, главкосмос, spacex, arianespace, oneweb, байконур (космодром), москва