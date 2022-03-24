Западные специалисты покинули Байконур, сообщил источник
На Байконуре сообщили об отъезде западных специалистов, спутники OneWeb опечатаны
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.
"Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", — сказал он.
Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.
Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.
Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb, однако, заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.