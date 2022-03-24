https://ria.ru/20220324/bayden-1779958266.html
Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах
Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах - РИА Новости, 24.03.2022
Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах
Президент США Джо Байден заявил, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:32
2022-03-24T22:32
2022-03-24T23:11
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп."На следующих выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же человек", - сказал он журналистам в ходе визита в Брюссель.Трамп неоднократно намекал на возможность участия в следующих президентских выборах, но пока не объявлял об этом официально.В Брюсселе Байден также поздравил с переизбранием на пост главы Евросовета Шарля Мишеля."Я пришел поздравить человека, который только что был переизбран без оппозиции. Я мечтаю о том, чтобы со мной однажды случилось то же самое", - сказал он.
https://ria.ru/20220324/isk-1779943644.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
22:32 24.03.2022 (обновлено: 23:11 24.03.2022)
Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах
Байден счел бы везением, если его соперником на выборах в 2024 году вновь станет Трамп