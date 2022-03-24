https://ria.ru/20220324/bayden-1779958266.html

Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах

Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах - РИА Новости, 24.03.2022

Байден шуткой прокомментировал возможное участие Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:32

2022-03-24T22:32

2022-03-24T23:11

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп."На следующих выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же человек", - сказал он журналистам в ходе визита в Брюссель.Трамп неоднократно намекал на возможность участия в следующих президентских выборах, но пока не объявлял об этом официально.В Брюсселе Байден также поздравил с переизбранием на пост главы Евросовета Шарля Мишеля."Я пришел поздравить человека, который только что был переизбран без оппозиции. Я мечтаю о том, чтобы со мной однажды случилось то же самое", - сказал он.

https://ria.ru/20220324/isk-1779943644.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, джо байден, дональд трамп