Кипрский RCB Bank намерен прекратить розничный бизнес, сообщили СМИ
FT: кипрский RCB Bank, акциями которого владел ВТБ, намерен прекратить розничный бизнес
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кипрский RCB Bank, акциями которого владел российский банк ВТБ, планирует закрыть свой розничный бизнес и вернуть деньги вкладчикам, сообщила газета Financial Times.
По данным газеты, клиенты получат свои депозиты в полном объеме или смогут перевести свои счета в другие банки. Издание отмечает, что RCB "долгое время был привилегированным кредитором для крупной русской диаспоры, проживающей на Кипре".
Как пишет Financial Times, ожидается, что RCB Bank может уже в четверг объявить о своем решении. Издание со ссылкой на источники утверждает, что на конец 2020 года у банка было 2,8 миллиарда евро клиентских депозитов, из которых 769 миллионов составляли депозиты физических лиц.
Ряд стран Запада ранее ввел новые санкции против РФ из-за Украины, в том числе в отношении ряда российских банков, включая ВТБ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
14 марта, 08:00Антироссийские санкции убивают экономику Европы