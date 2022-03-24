https://ria.ru/20220324/bank-1779767179.html

Кипрский RCB Bank намерен прекратить розничный бизнес, сообщили СМИ

Кипрский RCB Bank намерен прекратить розничный бизнес, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

Кипрский RCB Bank намерен прекратить розничный бизнес, сообщили СМИ

Кипрский RCB Bank, акциями которого владел российский банк ВТБ, планирует закрыть свой розничный бизнес и вернуть деньги вкладчикам, сообщила газета Financial... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T00:01

2022-03-24T00:01

2022-03-24T00:01

экономика

кипр

россия

втб

евросоюз

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кипрский RCB Bank, акциями которого владел российский банк ВТБ, планирует закрыть свой розничный бизнес и вернуть деньги вкладчикам, сообщила газета Financial Times.В конце февраля группа ВТБ продала 46,29% акций в кипрском RCB Bank другим акционерам банка, акционеры обратились в Центральный банк Кипра за одобрением сделки для завершения процедур.По данным газеты, клиенты получат свои депозиты в полном объеме или смогут перевести свои счета в другие банки. Издание отмечает, что RCB "долгое время был привилегированным кредитором для крупной русской диаспоры, проживающей на Кипре".Как пишет Financial Times, ожидается, что RCB Bank может уже в четверг объявить о своем решении. Издание со ссылкой на источники утверждает, что на конец 2020 года у банка было 2,8 миллиарда евро клиентских депозитов, из которых 769 миллионов составляли депозиты физических лиц.Ряд стран Запада ранее ввел новые санкции против РФ из-за Украины, в том числе в отношении ряда российских банков, включая ВТБ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, кипр, россия, втб, евросоюз