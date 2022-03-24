https://ria.ru/20220324/avtorynok-1779767821.html

"Прыжки на костях": что происходит с авторынком в России?

"Прыжки на костях": что происходит с авторынком в России? - РИА Новости, 24.03.2022

"Прыжки на костях": что происходит с авторынком в России?

Автомобильные дилеры начали "прыгать на костях" и поднимать цены на машины в 2-2,5 раза, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:15

2022-03-24T02:15

2022-03-24T02:15

авто

общество

россия

ян хайцеэр

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Автомобильные дилеры начали "прыгать на костях" и поднимать цены на машины в 2-2,5 раза, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik .Повышение цен на новые машины в России не учитывает реальное изменение курса национальной валюты, дилеры действуют "на опережение" и искусственно создают ажиотаж, считает Хайцеэр. Происходящее на рынке автомобилей он назвал спекуляцией.По его словам, дилеры ожидают дефицита и пытаются продать оставшийся у них товар как можно дороже."Дилеры понимают, что машин у них осталось на полтора месяца, и они пытаются запрыгнуть в телегу с добром, но получается, что они прыгают на костях", — отметил Хайцеэр.Однако нехватка автомобилей на российском рынке продлится недолго, уверен он.Покупать новый автомобиль в ближайшее время имеет смысл только тем людям, которым не придется для этого брать кредит, продолжил он."Наверное, можно приобрести новую машину сейчас, если есть такая возможность. Но если для вас это дорого, то не стоит брать кредит и влезать в кабалу. Вместо этого лучше приведите в порядок свой старый автомобиль, а потом долго и счастливо на нем ездите", — посоветовал Хайцеэр.

https://ria.ru/20220317/osago-1778572816.html

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авто, общество, россия, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз