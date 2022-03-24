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Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля - РИА Новости, 24.03.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html
Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля
Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля - РИА Новости, 24.03.2022
Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля
До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:38
2022-03-24T16:38
республика адыгея
экономика
марат хуснуллин
тахтамукайский район
россия
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказал о реализации на территории региона национальных проектов, а также проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.В частности, Кумпилов выразил уверенность в своевременном выполнении поставленных задач по нацпроектам и завершении контрактации максимального объема средств до конца апреля, говорится в сообщении."До конца первого полугодия планируется законтрактовать и мероприятия по трем крупным проектам, которые реализуются с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Это создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки в Майкопе, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.Глава Адыгеи поблагодарил федеральные власти за принятые решения в помощь регионам, а также внесенные изменения в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба."Все эти решения позволяют нам на местах оперативно принимать меры в экономике, социальной сфере, здравоохранении и образовании, в строительстве", – сказал Кумпилов.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
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россия
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экономика, марат хуснуллин, тахтамукайский район, россия, мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея
16:38 24.03.2022
 
Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля

Работа по трем крупным инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вид на город Майкоп
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказал о реализации на территории региона национальных проектов, а также проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.
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В частности, Кумпилов выразил уверенность в своевременном выполнении поставленных задач по нацпроектам и завершении контрактации максимального объема средств до конца апреля, говорится в сообщении.
"До конца первого полугодия планируется законтрактовать и мероприятия по трем крупным проектам, которые реализуются с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Это создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки в Майкопе, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.
Глава Адыгеи поблагодарил федеральные власти за принятые решения в помощь регионам, а также внесенные изменения в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба.
"Все эти решения позволяют нам на местах оперативно принимать меры в экономике, социальной сфере, здравоохранении и образовании, в строительстве", – сказал Кумпилов.
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Республика АдыгеяЭкономикаМарат ХуснуллинТахтамукайский районРоссияМурат КумпиловМайкопРеспублика Адыгея
 
 
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