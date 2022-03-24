https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html

Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля

Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля - РИА Новости, 24.03.2022

Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля

До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:38

2022-03-24T16:38

2022-03-24T16:38

республика адыгея

экономика

марат хуснуллин

тахтамукайский район

россия

мурат кумпилов

майкоп

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказал о реализации на территории региона национальных проектов, а также проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.В частности, Кумпилов выразил уверенность в своевременном выполнении поставленных задач по нацпроектам и завершении контрактации максимального объема средств до конца апреля, говорится в сообщении."До конца первого полугодия планируется законтрактовать и мероприятия по трем крупным проектам, которые реализуются с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Это создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки в Майкопе, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.Глава Адыгеи поблагодарил федеральные власти за принятые решения в помощь регионам, а также внесенные изменения в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба."Все эти решения позволяют нам на местах оперативно принимать меры в экономике, социальной сфере, здравоохранении и образовании, в строительстве", – сказал Кумпилов.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

тахтамукайский район

россия

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, марат хуснуллин, тахтамукайский район, россия, мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея