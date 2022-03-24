Работа по трем инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля
Работа по трем крупным инфраструктурным проектам начнется в Адыгее до июля
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. До конца первого полугодия в Адыгее планируется начать реализацию трех крупных проектов, реализующихся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказал о реализации на территории региона национальных проектов, а также проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.
В частности, Кумпилов выразил уверенность в своевременном выполнении поставленных задач по нацпроектам и завершении контрактации максимального объема средств до конца апреля, говорится в сообщении.
"До конца первого полугодия планируется законтрактовать и мероприятия по трем крупным проектам, которые реализуются с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Это создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки в Майкопе, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.
Глава Адыгеи поблагодарил федеральные власти за принятые решения в помощь регионам, а также внесенные изменения в федеральное законодательство, сообщает пресс-служба.
"Все эти решения позволяют нам на местах оперативно принимать меры в экономике, социальной сфере, здравоохранении и образовании, в строительстве", – сказал Кумпилов.