https://ria.ru/20220323/zvonki-1779742738.html

Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации

Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации - РИА Новости, 23.03.2022

Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации

Количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:28

2022-03-23T20:28

2022-03-23T20:28

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный показатель по регионам снизился с 300 тысяч до 150 тысяч звонков, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."На фоне стабилизации коронавирусной обстановки количество звонков по номеру 122 сократилось вдвое. Средний суточный показатель по всем российским регионам снижен с 300 тысяч до 150 тысяч звонков", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, его ситуационный центр отслеживал количество вызовов, среднее время ожидания и фиксировал неотвеченные звонки. На период пиковых нагрузок Минцифры увеличило число операторов, которые обрабатывали входящие вызовы, связывали граждан с поликлиниками и отправляли бригады скорой помощи.Постоянный мониторинг качества и оперативные решения обеспечили стабильное функционирование номера 122 в период особо высокой нагрузки."Пятая волна коронавирусной инфекции началась в конце января 2022 года с приходом штамма "омикрон". В этот период Минцифры зафиксировало резкий рост количества обращений в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122. Сейчас ситуация стабилизировалось, количество звонков снижено в среднем на 50% по всем российским регионам", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779089035.html

https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778977395.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии