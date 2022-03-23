https://ria.ru/20220323/zvonki-1779742738.html
Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации
Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации - РИА Новости, 23.03.2022
Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации
Количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:28
2022-03-23T20:28
2022-03-23T20:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный показатель по регионам снизился с 300 тысяч до 150 тысяч звонков, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."На фоне стабилизации коронавирусной обстановки количество звонков по номеру 122 сократилось вдвое. Средний суточный показатель по всем российским регионам снижен с 300 тысяч до 150 тысяч звонков", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, его ситуационный центр отслеживал количество вызовов, среднее время ожидания и фиксировал неотвеченные звонки. На период пиковых нагрузок Минцифры увеличило число операторов, которые обрабатывали входящие вызовы, связывали граждан с поликлиниками и отправляли бригады скорой помощи.Постоянный мониторинг качества и оперативные решения обеспечили стабильное функционирование номера 122 в период особо высокой нагрузки."Пятая волна коронавирусной инфекции началась в конце января 2022 года с приходом штамма "омикрон". В этот период Минцифры зафиксировало резкий рост количества обращений в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122. Сейчас ситуация стабилизировалось, количество звонков снижено в среднем на 50% по всем российским регионам", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779089035.html
https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778977395.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Число звонков по номеру 112 сократилось вдвое из-за улучшения эпидситуации
Минцифры: число звонков по номеру 112 сократилось вдвое на фоне улучшения эпидситуации
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный показатель по регионам снизился с 300 тысяч до 150 тысяч звонков, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"На фоне стабилизации коронавирусной обстановки количество звонков по номеру 122 сократилось вдвое. Средний суточный показатель по всем российским регионам снижен с 300 тысяч до 150 тысяч звонков", - говорится в сообщении.
Как отмечает министерство, его ситуационный центр отслеживал количество вызовов, среднее время ожидания и фиксировал неотвеченные звонки. На период пиковых нагрузок Минцифры увеличило число операторов, которые обрабатывали входящие вызовы, связывали граждан с поликлиниками и отправляли бригады скорой помощи.
Постоянный мониторинг качества и оперативные решения обеспечили стабильное функционирование номера 122 в период особо высокой нагрузки.
"Пятая волна коронавирусной инфекции началась в конце января 2022 года с приходом штамма "омикрон". В этот период Минцифры зафиксировало резкий рост количества обращений в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122. Сейчас ситуация стабилизировалось, количество звонков снижено в среднем на 50% по всем российским регионам", - добавляется в сообщении.