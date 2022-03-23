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СМИ: в США обсудят заморозку золотых резервов России с министром финансов - РИА Новости, 23.03.2022
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США хотят "заморозить" российское золото
СМИ: в США обсудят заморозку золотых резервов России с министром финансов - РИА Новости, 23.03.2022
США хотят "заморозить" российское золото
Группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:23
2022-03-23T13:30
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
сша
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда долларов, пишет Axios со ссылкой на источники."Министр Йеллен находится в постоянном контакте с членами конгресса. Ведомство предоставляет необходимую техническую помощь в составлении законопроекта", — рассказал порталу один из собеседников.Как отмечается, новые ограничения коснутся также людей, участвующих в любых операциях с российским золотом. Документ могут принять уже на этой неделе, утверждает Axios. При этом такие санкции имеет право ввести президент США независимо от решения членов конгресса.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, сша, россия
10:23 23.03.2022 (обновлено: 13:30 23.03.2022)
 
СМИ: в США обсудят заморозку золотых резервов России с министром финансов

Axios: сенаторы и Минфин США обсудят блокировку золотого резерва России на $132 миллиарда

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет"
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Группа американских сенаторов проведет встречу с министерством финансов, чтобы обсудить блокировку золотого резерва России стоимостью примерно 132 миллиарда долларов, пишет Axios со ссылкой на источники.
"Министр Йеллен находится в постоянном контакте с членами конгресса. Ведомство предоставляет необходимую техническую помощь в составлении законопроекта", — рассказал порталу один из собеседников.
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Как отмечается, новые ограничения коснутся также людей, участвующих в любых операциях с российским золотом. Документ могут принять уже на этой неделе, утверждает Axios. При этом такие санкции имеет право ввести президент США независимо от решения членов конгресса.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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